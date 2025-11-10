Корупция, подкупи и фиктивни собственици: Украйна поде мащабно разследване в енергетиката

Украинската антикорупционна служба днес започна мащабно разследване в енергийния сектор на страната във връзка с предполагаеми подкупи по сделки с участието на украинския държавен оператор на атомни електроцентрали "Енергоатом", предаде Ройтерс.

Министерството на енергетиката на Украйна и "Енергоатом" засега не са коментирали разследването.

Службата – държавна агенция, чиято дейност е независима от правителството – в свое изявление твърди, че бивш съветник на министъра на енергетиката, ръководителят на отдела по сигурността на "Енергоатом", бизнесмен и четирима служители от административния отдел са участвали в "престъпна организация на високо ниво". Името на нито един от тях не се споменава в изявлението.

Членовете на престъпната група "са изградили широка корупционна схема за въздействие върху стратегически предприятия в публичния сектор, по-специално "Енергоатом", пише в изявлението на Службата, публикувано в канала ѝ в приложението "Телеграм".

В последващо изявление се уточнява, че контрагентите на "Енергоатом" са били принудени да плащат подкупи в размер на 10-15%, за да избегнат блокиране на плащанията за услуги или стоки, или загубата на статута им на доставчици.

"Стратегически предприятия с годишен приход над 200 милиарда гривни (4,79 млрд. долара) са били управлявани не от съответните длъжностни лица, а от трети страни, които нямат официални правомощия", се посочва в съобщението.

През юли мащабни протести и международни критики принудиха президента Володимир Зеленски да промени курса и да възстанови независимостта на двете основни украински антикорупционни агенции, след като правителството ограничи правомощията им.

Изкореняването на корупцията и укрепването на върховенството на закона са ключови изисквания за присъединяването на Украйна към ЕС, което украинците смятат за решаващо за своето бъдеще, докато отблъскват руските сили от страната си.

Украинската енергийна система е значително повредена от последните руски бомбардировки тази есен, които доведоха до мащабни спирания на тока за потребители в цялата страна. Русия не е атакувала атомни електростанции, но поразява подстанциите, свързани с тях, съобщиха украинските власти.

Зеленски: Всички, замесени в корупция, ще бъдат приведени под отговорност

По-късно украинският президент Володимир Зеленски заяви, че всички замесени в корупция ще бъдат приведени под отговорност, като обеща, че националната атомна електрическа компания ще бъде прочистена от корупционни схеми, предаде Ройтерс.

"Всички, създали корупционна схема, трябва да получат ясен законов отговор. Трябва да има наказателни присъди", подчерта Зеленски във вечерното си видеообръщение. Той направи това изявление в коментар за разследването на корупция в украинския енергиен сектор.

"Необходима е неизбежност на наказанието. "Енергоатом" в момента осигурява по-голямата част от електропроизводството на Украйна. Чистотата в компанията е приоритет. Също както е в енергийния сектор като цяло и във всяка индустрия", добави той.