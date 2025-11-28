Ексклузивно Благомир Коцев излезе на свобода

Кола падна в морето в гръцкото пристанище Пирея

OFFNews 28 ноември 2025 в 12:06 362 0
Вадят колата, паднала в морето в гръцкото пристанище Пирея

Снимка Х
Вадят колата, паднала в морето в гръцкото пристанище Пирея

Кола е паднала в морето на гръцкото пристанище в Пирея, съобщи „Катимерини“.

В лекия автомобил се намирал 69-годишен мъж. Той отишъл на пристанището, за да посрещне съпругата си, която пристигала с ферибот от Крит. Обстоятелствата около падането на колата в морето остават неясни.

Мъжът е успял да избяга от потъващата кола и да доплува до кея. Служители на бреговата охрана на врата E8 са му оказали първа помощ.

След това пострадалият е бил откаран в Централната пристанищна администрация на Пирея за профилактични прегледи, като било установено, че е в добро здравословно състояние.

В момента се провежда разследване за причините за инцидента.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     