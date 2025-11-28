Кола падна в морето в гръцкото пристанище Пирея

Кола е паднала в морето на гръцкото пристанище в Пирея, съобщи „Катимерини“.
В лекия автомобил се намирал 69-годишен мъж. Той отишъл на пристанището, за да посрещне съпругата си, която пристигала с ферибот от Крит. Обстоятелствата около падането на колата в морето остават неясни.
Мъжът е успял да избяга от потъващата кола и да доплува до кея. Служители на бреговата охрана на врата E8 са му оказали първа помощ.
След това пострадалият е бил откаран в Централната пристанищна администрация на Пирея за профилактични прегледи, като било установено, че е в добро здравословно състояние.
В момента се провежда разследване за причините за инцидента.
