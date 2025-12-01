Не може да се каже на суверенна държава колко голяма да бъде нейната войска, но ако това се прави, трябва да има натиск и за руската армия, защото тя е истинската заплаха за всички - не само за Европа, а и за съседите на Русия.
Това каза върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас преди началото на днешното заседание на европейските министри на отбраната в Брюксел по повод обсъжданото споразумение за прекратяване на войната в Украйна, съобщи БТА. По нейните думи тази седмица може да бъде решаваща за дипломатическите усилия за постигане на мир в Украйна. Още не знаем резултатите от разговорите в САЩ, украинците са там сами, ако бяха с европейците, със сигурност щяха да бъдат много по-силни, но вярвам, че могат да се справят, добави Калас.
Ясно е, че Русия не иска мир, затова трябва да подготвим Украйна да издържи в това много трудно време, подчерта тя.
Калас посочи, че на днешното заседание отново ще бъдат обсъдени възможностите за продължаване на подкрепата за Киев и за развитие на европейските отбранителни способности.
01.12 2025 в 11:11
1. Предайте ни Донбас, а за сметка на това ще получите много неща накуп:
- по-малка и слаба въэражена армия, неспособна да ни спре при следваща война
- отмяна на всички санкции срещу Русия като награда за агресията
- забрана за членство в НАТО
- нещо като гаранции на хартия, тоест нещо като нищо
- амнистия за всичките ни военни престъпления
- готовност да ни предадете в най-близко бъдеще неокупираните части и от Запорожска и Херонска области, които също се включени изцяло в руската конституция
- възможност да се пробвате за ЕС, където няма да ви огрее никога, защото нашите троянски коне там ще ви блокират
- и накрая ще получите статут на Беларус 2
Кой ще се осмели да възрази на този "крайно справедлив и балансиран" мир, за да получи дрон или ракета по главата?
