Кая Калас поиска да се ограничи и руската армия

OFFNews 01 декември 2025 в 10:49 370 1
Кая Калас

Снимка БТА/АП
Кая Калас

Не може да се каже на суверенна държава колко голяма да бъде нейната войска, но ако това се прави, трябва да има натиск и за руската армия, защото тя е истинската заплаха за всички - не само за Европа, а и за съседите на Русия.

Това каза върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас преди началото на днешното заседание на европейските министри на отбраната в Брюксел по повод обсъжданото споразумение за прекратяване на войната в Украйна, съобщи БТА. По нейните думи тази седмица може да бъде решаваща за дипломатическите усилия за постигане на мир в Украйна. Още не знаем резултатите от разговорите в САЩ, украинците са там сами, ако бяха с европейците, със сигурност щяха да бъдат много по-силни, но вярвам, че могат да се справят, добави Калас.

Ясно е, че Русия не иска мир, затова трябва да подготвим Украйна да издържи в това много трудно време, подчерта тя.

Калас посочи, че на днешното заседание отново ще бъдат обсъдени възможностите за продължаване на подкрепата за Киев и за развитие на европейските отбранителни способности. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    5129

    1

    Mateevk

    01.12 2025 в 11:11

    -0
    +5
    Мир по руски, състоящ се от една точка и много подточки:
    1. Предайте ни Донбас, а за сметка на това ще получите много неща накуп:
    - по-малка и слаба въэражена армия, неспособна да ни спре при следваща война
    - отмяна на всички санкции срещу Русия като награда за агресията
    - забрана за членство в НАТО
    - нещо като гаранции на хартия, тоест нещо като нищо
    - амнистия за всичките ни военни престъпления
    - готовност да ни предадете в най-близко бъдеще неокупираните части и от Запорожска и Херонска области, които също се включени изцяло в руската конституция
    - възможност да се пробвате за ЕС, където няма да ви огрее никога, защото нашите троянски коне там ще ви блокират
    - и накрая ще получите статут на Беларус 2

    Кой ще се осмели да възрази на този "крайно справедлив и балансиран" мир, за да получи дрон или ракета по главата?
     
    X

    Бойко Станкушев: Има масиви с компромати, с които държат прокурори и политици на каишка