Израел публикува списък с 250 палестински затворници, които ще бъдат освободени

Израелското министерство на правосъдието публикува списък с 250 палестински затворници, които ще бъдат освободени в рамките на сделка за размяна със заложници, все още държани в Газа, като част от договорено примирие между Израел и "Хамас".

Гражданската защита на Ивицата Газа посочи, че израелската армия се изтегля от някои зони.

В списъка за палестинските затворници не фигурират имената на някои от водещите палестински бойци, за чието освобождаване движението "Хамас" настояваше. Сред тях са Марван Баргути, Ахмад Саадат, Хасан Саламе и Аббас ал-Сайед – всички те излежаващи доживотни присъди в израелски затвори.

Марван Баргути, осъден на доживотен затвор през 2004 г. по обвинения в убийство и считан за терорист от Израел, е наричан от поддръжниците си "палестинския Мандела".

В същото време хиляди разселени палестинци започнаха да се завръщат към изоставените си домове в Ивицата Газа. Израелската армия обяви, че споразумението за примирие в ивицата Газа е влязло в сила в 12 ч. (и българско време) днес, предаде Ройтерс.

По споразумението "Хамас" трябва да освободи 20 живи израелски заложници в рамките на 72 часа, след което Израел ще освободи 250 палестински затворници, както и около 1 700 задържани след нападението на "Хамас" преди две години.