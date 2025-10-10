Израел се изтегля от някои зони на Газа

Ексклузивно Главният архитект на София: На малкото места за детски градини МРРБ разреши да се строят нови блокове

Гражданската защита на Ивицата Газа обяви, че израелската армия се изтегля от някои зони, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 

Става дума за изтегляне от няколко зони на град Газа в едноименния анклав, както и за изтегляне от някои участъци в южната част на палестинската територия.

„Израелските сили се изтеглиха от няколко зони на град Газа“, заяви Мохамад ал Мугаир, директор на отдела за хуманитарна помощ и международно сътрудничество на Гражданската защита. 

В Хан Юнис израелска военни превозни средства са се изтеглили от южните и централните части на града към източни зони.

