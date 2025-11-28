Израел бомбардира Южна Сирия, има 13 загинали

Поне 13 загинали и десетки души са ранени при израелската операция в Южна Сирия, предаде Франс прес.

Израелските сили са обстрелвали Бейт Джин в 3:40 ч. сутринта местно време и са влезли в селото. Те са започнали нахлуването "за да арестуват трима заподозрени членове на организацията "Джемаа Исламия" – съюзник на "Хамас" – които са подготвяли атаки срещу израелски цивилни.

По време на операцията са възникнали сблъсъци с местни жители, които са се опитали да попречат на нахлуването. В отговор израелската армия е бомбардирала мястото с артилерия и дронове. Рами Абдел Рахман, директорът на Сирийския център за наблюдение на правата на човека, отбеляза, че това е "най-смъртоносното нахлуване", откакто Израел започна да провежда операции извън буферната зона в Южна Сирия.

Шестима израелски резервисти са били ранени при операцията.

Сирийският външен министър Асад аш Шибани определи израелската атака в село Бейт Джин като "военно престъпление".

Израел разположи войски в демилитаризираната зона на Голанските възвишения след свалянето на Башар ал Асад през декември миналата година. Мястото е отвъд линията, която дели анексираната през 1981 г. израелска територия от Сирия, припомня АФП.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху посочи при посещение миналата седмица на израелските военнослужещи, разположени в буферната зона, че военното присъствие там е "от огромно значение" за израелската страна.