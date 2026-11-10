Ива Михайлова: Службите в РСМ отвлякоха баба ми

Българката от Кочани, РСМ, Ива Михайлова съобщи, че баба ѝ Илинка Кушовска е била задържана от властите в Северна Македония при преминаване на границата от България през пункта край Делчево.

По думите ѝ вече седем часа семейството няма информация за местонахождението на жената, която е на близо 70 години и страда от онкологично заболяване. Михайлова твърди, че последно е разговаряла с баба си малко след задържането, когато тя била силно уплашена. Впоследствие телефонът ѝ бил изключен.

Според Михайлова вероятната причина за задържането е намерението на македонските служби да разпитат възрастната жена за нейното местонахождение и дейност. Тя заявява, че се намира в болница в София и е готова лично да предостави необходимата информация. По думите ѝ адвокатът ѝ е потърсил съдействие от МВР на Северна Македония, но не е получил отговор къде се намира баба ѝ. Михайлова определя действията на властите като незаконни и настоява за незабавни обяснения. Тя съобщава още, че българското посолство е уведомено, и призовава българската държава да се намеси спешно.

Ето какво написа Михайлова във фейсбук:

БАБА МИ Е НЕЗАКОННО ОТВЛЕЧЕНА ОТ СЛУЖБИТЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ! Отново незаконни действия от страна на службите на РСМ! Вече 7 часа моята баба Илинка Кушовска е в неизвестност, след като македонските власти я задържаха на границата при влизането ѝ в Северна Македония от България. До този момент не знаем къде се намира! Първоначално тя не отговаряше на телефонните ни обаждания, а впоследствие телефонът ѝ беше изключен. Последно разговарях с нея малко след като беше задържана на македонската границата на Делчево, гласът ѝ трепереше от страх! Баба ми е почти на 70 години, онкоболна е и не заслужава подобно нечовешко отношение! По моя информация причината за задържането ѝ е, че македонските служби искат да я разпитват за мен - къде се намирам, с какво се занимавам и какво правя. Аз се намирам в болница в София и ако македонските служби толкова много желаят информация за мен, могат да се свържат директно с мен или да дойдат в София! Нямам нищо за криене! Недопустимо е възрастна, тежко болна жена да бъде подлагана на подобен натиск единствено защото е моя баба. Опасявам се, че е била отвлечена НЕЗАКОННО в някое районно полицейско управление, без близките ѝ да бъдат уведомени. Всички вкъщи сме изключително притеснени за нея и за здравословното ѝ състояние! Адвоката ми се свърза с МВР на РСМ, за да получим информация за баба ми, но македонските власти отказват да предоставят такава. Това нормално ли е?! На какво законово основание една държава задържа възрастна, онкоболна жена и не съобщава на близките ѝ къде се намира? Подобно отношение е абсолютно недопустимо и поражда сериозни съмнения за грубо нарушаване на основните човешки права и личната свобода! Pance Toskovski така ли се грижите за възрастните граждани? Така ли работят институциите на вашата държава - като подлагат на тормоз възрастни хора заради техните близки? Вкарвате ги с единия крак в гроба! Срам и позор за държавата ви! Това, което се случва е недопустимо и настоявам за незабавни обяснения. Това е държавен тероризъм и престъпление срещу личността! Българското посолство вече е уведомено и очакваме незабавна реакция! МОЛЯ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ЗА НЕЗАБАВНО СЪДЕЙСТВИЕ!

Случаят идва на фона на продължаващите правни проблеми на самата Ива Михайлова в Северна Македония. Тя е подсъдима за тежка катастрофа с жертва, станала на територията на страната. След произшествието личните ѝ документи бяха отнети и тя не можеше да напусне Северна Македония.

На 8 октомври стана ясно, че властите в Скопие са разрешили български медицински специалисти да прегледат Михайлова, която също е пострадала при катастрофата и се нуждае от лечение.

На 11 октомври Михайлова се прибра в България заедно с адвоката си Николай Димитров, въпреки че срещу нея имаше наложена забрана да напуска територията на Северна Македония. Ден по-късно, на 12 октомври, тя се появи пред столичната болница „Пирогов“, където потърси медицинска помощ заради здравословните си проблеми след тежката катастрофа в Кочани.

Завръщането ѝ предизвика въпроси как е успяла да премине границата при действащите ограничения. Властите в Скопие определиха напускането ѝ като бягство, но обстоятелствата около преминаването ѝ на българска територия останаха неизяснени.

Михайлова е подсъдима по дело за тежко пътнотранспортно произшествие с жертва, станало в Северна Македония. При катастрофата самата тя също е пострадала, като здравословното ѝ състояние и необходимостта от лечение в България се превърнаха в част от спора около случая.

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