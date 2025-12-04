ISW: Кремъл продължава активната информационна кампания срещу Молдова и балтийските страни

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в интервю за Fox News, че Путин изглежда е "най-трудната страна" в продължаващите преговори между Щатите и Русия за мирен план в Украйна. Рубио твърди, цитиран от Американския институт за изследване на войната (ISW), че тактиката на руския президент на преговорите се основават на предположението, че Русия може да надживее Украйна и Запада във война на изтощение.

Институтът за изследване на войната припомня, че Украйна си е върнала над 50% от завзетите от 2022 г. насам територии, а руската икономика се изправя пред проблеми, които ще продължат да влияят върху "войната на изтощение" в дългосрочен план.

Кремъл отново разпалва наративи, че Одеса е "руски град", твърди също последната сводка на ISW за руско-украинската война.

Освен това продължава активната информационна кампания срещу Молдова и балтийските страни (Литва, Латвия, Естония), която цели да оправдае потенциална руска агресия срещу тези държави.

Институтът за изследване на войната цитира изказване на руския външен министър Сергей Лавров, в което фигурират тезите, че Молдова и балтийските републики приемат "расистки" закони и "дискриминират" руското население. Наративите са аналогични на пропагандата на РФ срещу Украйна. Според Института Русия е навлязла във "фаза нула" на евентуален бъдещ конфликт между нея и НАТО.

Мобилизацията на руското и беларуското общество, включително на беларуски организации и Руската православна църква, от страна на руската власт за подкрепа на войната в Украйна продължава и със срещи на Путин с доброволци, участващи в доставки на хуманитарна помощ в Русия и окупираните от нея украински територии.

Междувременно Кремъл отказва да обсъжда публично резултатите от срещата между САЩ и Русия на 2 декември, припомня още ISW.