"Хамас" освободи всички 20 живи заложници, които отвлече при атаките на 7 октомври преди две години. Пускането на задържаните е част от постигнатото споразумение в Египет, изготвено от американския прeзидент Доналд Тръмп. На път за Тел Авив той обяви, че войната е свършила, предаде Ройтерс.
Матан Ангрест, братята Гали и Зив Берман, Алон Охел, Ейтан Мор, Гай Гилбоа-Далал и Омри Миран бяха първите, които "Хамас" предаде на екипите на Червения кръст тази сутрин.
Освобождаването на заложниците протече в два етапа. Първо бяха освободени седем заложници, сред които имащият и българско гражданство Матан Ангрест. След това бяха освободени и останалите 13 заложници.
Почти в същия момент, в който бе съобщено за освобождаването на втората група заложници, Ройтерс предаде, че автобуси с палестински затворници, които бе предвидено да бъдат освободени в замяна на заложниците, потеглят от израелски затвори.
Десетки камиони с хуманитарна помощ са на граничния пункт Рафа в очакване да бъдат допуснати до палестинското население в Газа.
Доналд Тръмп, с чието посредничество бе постигнато спирането на огъня в Ивицата Газа и чийто самолет малко по-рано днес кацна в Израел, е пристигнал в израелския парламент (Кнесет).
Израел и "Хамас" подписаха миналата седмица споразумение за прекратяване на огъня в Газа и за освобождаване на държаните от палестинското движение израелци, които бяха взети за заложници при нападението на 7 октомври, в замяна на палестинци, които се намират в израелски затвори.
Това е първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа.
13.10 2025 в 13:59
''Хамас'' освободи всички 20 живи заложници
