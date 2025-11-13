Германия въвежда доброволна военна служба

Управляващата коалиция в Германия се споразумя за план за въвеждането на доброволна военна служба, съобщава Евронюз. Целта е да се увеличи броят на военнослужещите в Бундесвера (въоръжените сили на страната).

Според проектозакона Министерството на отбраната планира в дългосрочен план да увеличи числеността на отбранителните сили до около 460 000 войници, включително резерва, като част от националната и съюзна отбрана. От тях делът на действащите войници трябва да бъде около 260 000, а резервистите - около 200 000. Това трябва да се случи до 2035 г.

Според германския министър на отбраната Борис Писториус войските трябва да бъдат подсилени чрез доброволна служба по модела на Швеция. Там съществува електронен въпросник, който може да бъде попълнен от навършилите 18 години. Той съдържа въпроси за здравословно състояние, физическа пригодност, образование и умения. От 2026 г. такъв въпросник може да стане задължителен за всички мъже на тази възраст в Германия, обяснява в публикация Дойче Веле. През 2027 г. всеки мъж, навършил 18 години, ще трябва да мине през специален медицински преглед.

Задължителна служба би имало само ако доброволната се окаже недостатъчна. Какво да се прави, ако обаче не се намерят достатъчно доброволци, е спорен въпрос сред коалиционните партньори - Християндемократическия съюз и Германската социалдемократическа партия.

Според социалдемократите модернизирането на Бундесвера трябва да се случи чрез повишаване на аткрактивността за службата в армията сред младите хора. Християндемократите пък предпочитат произволен подбор, за да се компенсира потенциален недостиг на хора. Писториус отхвърля тази идея и предпочита подбор, основан на физическа пригодност и професионални умения.

Тенденцията за въвеждане на различни форми на военна подготовка е реална в цяла Европа. Сред най-новите примери е Хърватия, която тази година въведе базово военно обучение с продължителност два месеца. Полша също въведежда нова програма за военно обучение за всичките си граждани, съобщи полското министерството на отбраната в четвъртък.

Има и няколко европейски страни, които никога не са отменяли задължителната военна служба – Финландия, Естония, Гърция, Австрия и Кипър я поддържат непрекъснато.