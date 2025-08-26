Германия и Белгия против изземването на замразените руски активи

Замразените от началото на войната в Украйна руски държавни активи трябва да останат в хранилището на ценни книжа на Euroclear в Белгия, обяви белгийският премиер Барт де Вевер, цитиран от Ройтерс, като допълни, че изземването им в полза на Украйна ще повдигнат правни въпроси.

"От юридическа гледна точка това не е толкова просто", коментира Де Вевер.

Германия също е скептична за конфискация на активите на Руската централна банка, които в момента са замразени в ЕС. Канцлерът Фридрих Мерц и белгийският премиер постигнаха единно мнение по въпроса по време на срещата си в Берлин.

Мерц предупреди и за отрицателни последици върху капиталовия пазар.

"Други страни също биха могли да изтеглят държавните си средства", заяви той, цитиран от ДПА и БТА.

По данни на ЕК около 210 милиарда евро от резервите на Руската централна банка са замразени в ЕС заради инвазията в Украйна. Лихвите от тези финансови активи се използват в момента за финансиране на доставките на оръжие и боеприпаси за Киев.

Предложенията за директно използване на средствата чрез експроприацията им обаче не се приемат еднозначно. Де Вевер настоя за запазване на сегашния подход – използване само на приходите от лихви.