Германия и Белгия против изземването на замразените руски активи

Замразените от началото на войната в Украйна руски държавни активи трябва да останат в хранилището на ценни книжа на Euroclear в Белгия, обяви белгийският премиер Барт де Вевер, цитиран от Ройтерс, като допълни, че изземването им в полза на Украйна ще повдигнат правни въпроси.
"От юридическа гледна точка това не е толкова просто", коментира Де Вевер.
Германия също е скептична за конфискация на активите на Руската централна банка, които в момента са замразени в ЕС. Канцлерът Фридрих Мерц и белгийският премиер постигнаха единно мнение по въпроса по време на срещата си в Берлин.
Мерц предупреди и за отрицателни последици върху капиталовия пазар.
"Други страни също биха могли да изтеглят държавните си средства", заяви той, цитиран от ДПА и БТА.
По данни на ЕК около 210 милиарда евро от резервите на Руската централна банка са замразени в ЕС заради инвазията в Украйна. Лихвите от тези финансови активи се използват в момента за финансиране на доставките на оръжие и боеприпаси за Киев.
Предложенията за директно използване на средствата чрез експроприацията им обаче не се приемат еднозначно. Де Вевер настоя за запазване на сегашния подход – използване само на приходите от лихви.
"Това е като кокошка, която снася златни яйца. Трябва да я запазим. Едва когато бъде договорен мирен договор между Русия и Украйна, тази гъска може да бъде сложена на масата", каза белгийският премиер.
26.08 2025 в 22:03
