Германия и Белгия против изземването на замразените руски активи

OFFNews 26 август 2025 в 20:49 639 1
Де Вевер и Мерц

Снимка БТА/АП
Барт де Вевер и Фридрих Мерц обясняват защо замразените руски активи не трябва да се пипат.

Замразените от началото на войната в Украйна руски държавни активи трябва да останат в хранилището на ценни книжа на Euroclear в Белгия, обяви белгийският премиер Барт де Вевер, цитиран от Ройтерс, като допълни, че изземването им в полза на Украйна ще повдигнат правни въпроси.

"От юридическа гледна точка това не е толкова просто", коментира Де Вевер. 

Германия също е скептична за конфискация на активите на Руската централна банка, които в момента са замразени в ЕС. Канцлерът Фридрих Мерц и белгийският премиер постигнаха единно мнение по въпроса по време на срещата си в Берлин. 

Мерц предупреди и за отрицателни последици върху капиталовия пазар.

"Други страни също биха могли да изтеглят държавните си средства", заяви той, цитиран от ДПА и БТА.

По данни на ЕК около 210 милиарда евро от резервите на Руската централна банка са замразени в ЕС заради инвазията в Украйна. Лихвите от тези финансови активи се използват в момента за финансиране на доставките на оръжие и боеприпаси за Киев.

Предложенията за директно използване на средствата чрез експроприацията им обаче не се приемат еднозначно. Де Вевер настоя за запазване на сегашния подход – използване само на приходите от лихви.

"Това е като кокошка, която снася златни яйца. Трябва да я запазим. Едва когато бъде договорен мирен договор между Русия и Украйна, тази гъска може да бъде сложена на масата", каза белгийският премиер. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3141

    1

    1215

    26.08 2025 в 22:03

    -0
    +0
    Пак някакви планове в мътните им глави.Трябва да се дефинира и прилага за анализи т.н. " синдром Меркел".Не се научиха от 500-600 години история на съжителство с диваците от североизток.
     
    X

    Ще пламне ли Сърбия? Подкаст с Димитър Бечев