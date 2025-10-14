Ердоган към Мелони: Изглеждаш прекрасно, но трябва да откажеш цигарите

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган се пошегува с министър-председателката на Италия Джорджа Мелони "да откаже цигарите" по време на кулоарен разговор на срещата на върха за Газа в Египет, съобщава в. „Хюрийет“.

На видеозапис от кратък и закачлив диалог между двамата се вижда как Ердоган, известен с неприязънта си към тютюнопушенето и алкохола, се обръща към Мелони с думите: "Изглеждаш прекрасно, но трябва да откажеш цигарите".

"Знам, знам", отговоря през смях министър-председателката на Италия.

Забавната размяна на реплики развесели и френския президент Еманюел Макрон, който стоеше наблизо. "Невъзможно е!", включи се Макрон с усмивка.

Диалогът се състоя, докато световните лидери очакваха пристигането на американския президент Доналд Тръмп. Забавянето му след визитата му в Израел отложи с около три часа началото на мирната среща в египетския курорт Шарм ел-Шейх.