ДНК анализ помогнал за ареста на двама от обирджиите на Лувъра

Полицията във Франция е арестувала двама заподозрени за големия обир в Лувъра от миналата седмица, когато бяха откраднати кралски бижута.

Арестите са извършени, след като един от заподозрените се опитал да напусне страната, съобщават от прокуратурата в Париж.

Крадците успяха да вземат от галерия "Аполо" в музея бижута за десетки милиони евро, влизайки посред бял ден в сградата с външна подвижна стълба.

Арестуваните са мъже на възраст между 30 и 40 г., познати на полицията. Задържани са в събота вечерта местно време.

Разследващите са уловили следите им благодарение на ДНК анализ, съобщава BFMTV.

Двамата са от парижкото предградие Обервилие, където единият е бил арестуван. Другият се е готвел да напусне Франция през летище "Шарл дьо Гол" в Париж и да отлети за Алжир, но е бил спрян при паспортната проверка.

Има поне още двама заподозрени за участие в обира, но те са все още на свобода, допълва BFMTV.