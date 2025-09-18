Десетки мигранти загинаха край бреговете на Либия

61 мигранти, "главно бежанци от Судан", са в неизвестност, след като лодката им потъна край бреговете на Източна Либия в събота, съобщи Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), като добави, че 13 души са били спасени, предаде Франс Прес, цитирана от БТА.
"ВКБООН е дълбоко натъжен от втория трагичен инцидент край бреговете на Тобрук, когато кораб със 74 души, основно судански бежанци, потъна", написа либийският офис на ВКБООН в социалната мрежа "Екс". "Само 13 души оцеляха, а десетки други все още са в неизвестност", добавя агенцията на ООН.
По-рано вчера Международната организация по миграцията (МОМ) обяви, че в неделя близо до брега на Тобрук е потънал кораб, след като плавателният съд е бил обхванат от пожар. Загинали са "най-малко 50" судански бежанци, а 24 са били спасени.
Причината за пламването на огъня все още не е установена.
