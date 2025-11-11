''Демократите'' в САЩ осъдиха компромиса за бюджета

Приетият снощи в американския сенат законопроект за край на най-продължителната бюджетна парализа в историята на САЩ е основна тема в западни издания, според които вотът е показал разрива сред представителите на Демократическата партия в горната камара на парламента, предава БТА.

"Сделката относно работата на правителството възроди вътрешните борби сред демократите" е заглавието в американския в. "Ню Йорк таймс". Вотът предизвика негативна реакция в партията, не само срещу "дезертьорите", които подкрепиха проектозакона, но и срещу сенатор Чък Шумър - лидера на малцинството в Сената, който не го подкрепи, допълва изданието.

"Ожесточените критики дойдоха от всички кътчета на Демократическата партия. Умерени членове на Камарата на представителите, прогресивни сенатори, самопровъзгласили се бунтовници и хора от политическия елит изразиха едно и също яростно несъгласие със споразумението, което осем сенатори сключиха, за да сложат край на най-дългата пауза в работата на правителството в страната", пише за "Ню Йорк таймс" Майкъл Голд в репортажа си от Капитолия.

Критиците от средите на демократите осъдиха компромиса, който Сенатът прие вчера, заявявайки, че не е направено нищо за реализиране на основното искане на партията им в 41-дневната борба за удължаването на срока за здравните субсидии, който изтича в края на тази календарна година, отбелязва авторът. Демократите в Сената до последно и неуспешно се опитваха да обвържат финансирането на федералното правителство със здравните осигуровки.

В крайна сметка в гласувания с 60 на 40 гласа пакет от правителствени разходи беше пропусната основната отстъпка, за която Демократическата партия настояваше седмици наред, акцентира "Ню Йорк таймс".

За президента на САЩ Доналд Тръмп нищо не е било забранено по време на бюджетната парализа, от чието начало до момента на вота изминаха 41 дни, 1 час и 18 минути, посочва "Ню Йорк таймс". Президентът оказа натиск върху демократите, като предприе наказателни действия, каквито никоя предишна администрация не е предприемала по време на спиране на работата на правителството, обръща внимание американският вестник, добавяйки, че следващата стъпка е внасянето на законопроекта в Камарата на представителите. Председателят на долната камара на американския парламент Майк Джонсън заяви, че иска да гласуването да се състои още утре и след това законът да бъде подписан от президента Тръмп.

Парализата остави стотици хиляди федерални служители в принудителен отпуск, като милиони американци бяха изложени на опасността да загубят социални помощи, а милиони - засегнати от хаоса във въздушния транспорт, подчертава "Ню Йорк Таймс".

Изданието цитира коментара на Тръмп за лидера на демократическото малцинство в Сената - Чък Шумър. "Той си мислеше, че може да пречупи републиканците, но републиканците го пречупиха“, заяви президентът по адрес на Шумър в интервю за телевизия "Фокс нюз". След като ключова част от демократите в Сената се съгласиха да се откажат от искането на партията републиканците да финансират здравните субсидии, преди да финансират правителството, някои демократи изригнаха срещу Шумер и го призоваха да се оттегли от лидерската си позиция, изтъква американският вестник.

Демократите се разединиха в Сената, проправяйки пътя към края на бюджетната парализа, гласи водещото заглавие в същия дух като "Ню Йорк таймс" на френския в. "Монд".

След 40 дни безизходица осем сенатори от опозицията отстъпиха в неделя, обединявайки сили с републиканците по законопроект, целящ да възобнови работата на федералното правителство. Този ход беше критикуван в собствената им партия, посочва френското издание, имайки предвид процедурното гласуване в Сената на САЩ, с което законопроектът за слагане на край на бюджетната парализа бе придвижен напред.

"Демократите първи се предадоха. Или по-скоро шепа от тях. Седем демократи и един независим застанаха на страната на републиканците в неделя, 9 ноември. Те гласуваха в подкрепа на придвижването на законопроекта за бюджет, който проправя към края на парализата. Повечето дейности на федералното правителство поради липса на финансиране бяха преустановени на 1 октомври. Републиканските сенатори, които държат 53 места срещу 47 на демократите, се нуждаеха от поне осем гласа, за да достигнат необходимото мнозинство от 60, тъй като един от тях беше преминал на другата страна", продължава "Монд".

Френският вестник отбелязва, че с удължаването на субсидиите на стойност неколкостотин милиарда долара, което искаха демократите, милиони американци с ниски доходи биха получили значително увеличение на здравните си осигуровки.

"Сделка за възобновяването на работата на правителството бе приета от Сената и се отправя към Камарата на представителите", отбелязва американският в. "Вашингтон пост". Преди Сенатът да приеме законопроекта, Камарата на представителите, която ще се събере в Капитолия за първи път от 50 дни, вече се бе настроила за приемане на двупартийното споразумение, постигнато през уикенда, обръща внимание вестникът.

"Мога да прекарам час, говорейки за всички проблеми, с които се сблъскахме, които се уголемяват като снежна топка по пътя надолу, колкото по-дълго продължава тази парализа“, каза лидерът на републиканското мнозинство в Сената Джон Тюн (от щата Южна Дакота) в изявлението си снощи, отбелязва изданието. "Вашингтон Пост" пояснява, че независимият сенатор от щата Мейн - Ангъс Кинг, се е присъединил към седете демократи на страната на републиканците, а сенаторът от Републиканската партия от щата Кентъки - Рандъл Пол, е гласувал "против".

Двупартийният компромис комбинира три механизма за финансиране за цялата година за определени служби от правителството в един пакет, наред със законопроект за временно финансиране за останалата част от него до 30 януари, уточнява изданието.

Законопроектът мина в Сената на САЩ заради "отстъплението в средите на демократите", е лайтмотивът и в британския в. "Файненшъл таймс". Друг вестник в Обединеното кралство - "Телеграф" - посочва, че приемането на законопроекта е премахнало още едно препятствие пред Тръмп, който обеща, че "ще отвори отново" държавата си "много бързо".