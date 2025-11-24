Дейвид Камерън лекуван от рак на простатата

Бившият премиер на Великобритания Дейвид Камерън разкри, че е лекуван от рак на простатата, съобщи Би Би Си.

59-годишният лорд Камерън заяви пред вестник „Таймс“, че съпругата му е настояла да отиде на преглед, след като са слушали интервю с предприемача Ник Джоунс, който е водил кампания за тестване на повече мъже, след като самият той е бил диагностициран.

По-рано тази година консервативният лидер е преминал тест за простатно-специфичен антиген (PSA), последван от ЯМР и биопсия. След това е бил лекуван с фокална терапия, която е насочена към областта, където се намира туморът, използвайки методи като ултразвукови вълни за унищожаване на раковите клетки.

Не обичам особено да обсъждам личните си интимни здравословни проблеми, но чувствам, че трябва, казваа лорд Камерън.

„Нека бъдем честни. Мъжете не са много добри в говоренето за здравето си. Склонни сме да отлагаме нещата.“, допълва той.

Лорд Камерън, консервативен министър-председател между 2010 и 2016 г., а по-късно и външен министър в правителството на Риши Сунак, каза пред „Таймс“: Щях да се чувствам зле, ако не бях споделил, че съм имал това преживяване.

„Направих си сканиране. То ми помогна да открия нещо, което не е наред и ми даде шанс да се справя с него.", признава Камерън.

В момента в Обединеното кралство няма програма за скрининг за рак на простатата поради опасения относно точността на тестовете за PSA. Ракът на простатата обаче е най-често срещаният рак при мъжете във Великобритания, с около 55 000 нови случая всяка година.