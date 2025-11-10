Арестуваха трима туристи, позирали голи зад Хеопсовата пирамида

OFFNews 10 ноември 2025 в 10:51 307 0
Снимка БТА/ Екатерина Антонова
Арестуваха трима туристи, позирали голи зад Хеопсовата пирамида

Египетските власти са арестували трима туристи, засечени да позират голи в района на пирамидите в Гиза, съобщи вестник "Ал Ахрам“, цитиран от БТА. 

Постъпката им нарушава законите и обществените норми за приличие в страната.

Първоначалното разследване показва, че туристите се опитали да се снимат голи зад Хеопсовата пирамида, но били арестувани на място.

При разпита те признали, че не са знаели за строгите местни забрани в страната и обяснили, че в родните им държави подобно поведение не се счита за престъпление.

Подаден е полицейски доклад, а тримата са предадени на съответната прокуратура. Националността на задържаните не се съобщава.

