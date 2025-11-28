Airbus приземява хиляди самолети А320 за спешна софтуерна актуализация

Необходима е спешна софтуерна актуализация на над 6500 самолета от семейството Airbus A320 по света.

Европейският самолетостроител Airbus съобщи днес, че е разпоредил незабавна промяна в софтуера на значителен брой от най-продаваните си самолети от семейството A320.

Airbus посочи в изявление, че неотдавнашен инцидент със самолет от семейството A320 е разкрил, че интензивна слънчева радиация може да повреди данни, които са от критично значение за функционирането на системите за управлението на полета.

Wizz Air потвърди в петък вечерта, че "част от нейните самолети са сред над 6500-те самолета от семейството Airbus A320 по света, които изискват софтуерна актуализация".

"Wizz Air вече незабавно е насрочила необходимото техническо обслужване, за да осигури пълно съответствие с установената мярка за ограничаване на риска. В резултат на това, някои полети на авиокомпанията през уикенда могат да бъдат засегнати. Пътниците, които са резервирали билетите си директно през уебсайта на Wizz Air или чрез мобилното приложение на авиокомпанията, ще бъдат уведомени за всякакви промени в разписанието" - заявиха от комапнията.