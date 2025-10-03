5% отстъпка за 1000 хранителни стоки в Гърция от 10 октомври

Отстъпки от поне 5% за 1000 хранителни стоки в магазините в Гърция влизат в сила от 10 октомври. Това става възможно след споразумение между властта и представители на супермаркетите и хранителната индустрия.
"По принцип Гърция вече има политика за облекчение на високите цени и спекулата между фирмите в страната. Това са нормални мерки. Поредните мерки, които са взети, защото обществото протестира на физически само, но и финансово за тези цени, които съществуват в Гърция", каза икономистът и предприемач проф. Йоаким Каламарис в коментар за предаването „Твоят ден" по NOVA NEWS .
"За стоките от първа необходимост Гърция от 4 години насам е създала кошницата на потребителя - тоест за хора диабетици, за майки с малки деца. Говорим за млека и други продукти - допълнително облекчение от 1000 артикули извън първите нужди от кошницата на потребителя.
Намаленията ще варират средно от 5% до 10%, без да се изключва възможността в някои случаи продуктите да поевтинеят и с над 10%.
"Със сигурност, когато има облекчение върху покупателната сила и гражданите, това подпомага за повече паричен поток за самите граждани. Така че всяко ново облекчение допълнително облекчение пести средства, които не влизат в джобовете на картелите и на спекулативните индивиди, може да подпомогне реалната икономика и пазара", обясни още икономистът.
Според проф. Йоаким Каламрис мярката би могла да бъде приложена и в България.
"България е шампион на Балканите по ценовите параметри на продуктите. И това би трябвало да се коригира - аз наскоро бях в Италия и се изумих относно цените. В пъпа на Милано: капучино за евро и половина, тоест за 3 лева. А в България струва 7 лева. Липсва държавна политика, няма стратегия и воля най-вече", смята той.
Отстъпките ще важат поне до края на годината в южната ни съседка. В магазините ще има и плакат, който ще информира клиентите за намалените продукти.
Възможно ли е у нас
Гърция прилага този метод през есенните месеци. Причината за това е покачването на цените през лятото заради големия брой туристи. През лятото, поради идването на много чужденци, се качват цените. Това правителство някъде есента – септември и октомври – се опитва да направи нещо такова. Цените се успокояват не заради това, а поради причината, че вече няма такова търсене – края на октомври и началото на ноември. Така ще бъде до следващия сезон. Няма кой знае каква драма и не е пример за подражание, коментира основателят на Института за пазарна икономика доц. Красен Станчев.
Финансовият консултант Деян Василев посочи, че програмата в Гърция, свързана със сезона, е подобна на тази в Банско и морските ни курорти.
„Първо, в големите вериги има по-голяма солидарност. Те са настоявали и доставчиците им също да си намалят цените. Второ, ефектът наистина е краткосрочен. Някакво успокояване се получава, но има опасност от странични ефекти, ако не бъде направено както трябва“, добави той.
Експертите коментираха и темата, свързана с откриването на „магазини за хората“ у нас.
Според доц. Станчев подобни магазини биха били неефективни.
„В момента нещата не са такива. Има възможност, когато нещо не може да се купи в България, да се качите на колата и да отидете до Сърбия, Гърция или Румъния и да си го купите“, заяви основателят на Института за пазарна икономика.
По думите на Василев, магазините за хората са „мъртвородени“.
„При тази конкуренция, при тези много вериги в страната, да се създава държавен магазин, за да изтичат някакви пари в неясна посока... Държавни бензиностанции... Не знам какъв атавистичен комплекс има все още“, заяви финансовият консултант.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
142
1
03.10 2025 в 12:37
28 тежки катастрофи в страната за ден, четирима са загинали
Президентът: Службите ще бъдат употребени. Пеевски ги взема на абордаж
Путин не се чувствал като император. Такъв бил Александър Първи
Путин не се чувствал като император. Такъв бил Александър Първи
Дмитрий Рогозин: В задънена улица сме, силите са почти равни