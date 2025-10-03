5% отстъпка за 1000 хранителни стоки в Гърция от 10 октомври

Отстъпки от поне 5% за 1000 хранителни стоки в магазините в Гърция влизат в сила от 10 октомври. Това става възможно след споразумение между властта и представители на супермаркетите и хранителната индустрия.

"По принцип Гърция вече има политика за облекчение на високите цени и спекулата между фирмите в страната. Това са нормални мерки. Поредните мерки, които са взети, защото обществото протестира на физически само, но и финансово за тези цени, които съществуват в Гърция", каза икономистът и предприемач проф. Йоаким Каламарис в коментар за предаването „Твоят ден" по NOVA NEWS .

"За стоките от първа необходимост Гърция от 4 години насам е създала кошницата на потребителя - тоест за хора диабетици, за майки с малки деца. Говорим за млека и други продукти - допълнително облекчение от 1000 артикули извън първите нужди от кошницата на потребителя.

Намаленията ще варират средно от 5% до 10%, без да се изключва възможността в някои случаи продуктите да поевтинеят и с над 10%.

"Със сигурност, когато има облекчение върху покупателната сила и гражданите, това подпомага за повече паричен поток за самите граждани. Така че всяко ново облекчение допълнително облекчение пести средства, които не влизат в джобовете на картелите и на спекулативните индивиди, може да подпомогне реалната икономика и пазара", обясни още икономистът.

Според проф. Йоаким Каламрис мярката би могла да бъде приложена и в България.

"България е шампион на Балканите по ценовите параметри на продуктите. И това би трябвало да се коригира - аз наскоро бях в Италия и се изумих относно цените. В пъпа на Милано: капучино за евро и половина, тоест за 3 лева. А в България струва 7 лева. Липсва държавна политика, няма стратегия и воля най-вече", смята той.

Отстъпките ще важат поне до края на годината в южната ни съседка. В магазините ще има и плакат, който ще информира клиентите за намалените продукти.

Възможно ли е у нас

Гърция прилага този метод през есенните месеци. Причината за това е покачването на цените през лятото заради големия брой туристи. През лятото, поради идването на много чужденци, се качват цените. Това правителство някъде есента – септември и октомври – се опитва да направи нещо такова. Цените се успокояват не заради това, а поради причината, че вече няма такова търсене – края на октомври и началото на ноември. Така ще бъде до следващия сезон. Няма кой знае каква драма и не е пример за подражание, коментира основателят на Института за пазарна икономика доц. Красен Станчев.

Финансовият консултант Деян Василев посочи, че програмата в Гърция, свързана със сезона, е подобна на тази в Банско и морските ни курорти.

„Първо, в големите вериги има по-голяма солидарност. Те са настоявали и доставчиците им също да си намалят цените. Второ, ефектът наистина е краткосрочен. Някакво успокояване се получава, но има опасност от странични ефекти, ако не бъде направено както трябва“, добави той.

Експертите коментираха и темата, свързана с откриването на „магазини за хората“ у нас.

Според доц. Станчев подобни магазини биха били неефективни.

„В момента нещата не са такива. Има възможност, когато нещо не може да се купи в България, да се качите на колата и да отидете до Сърбия, Гърция или Румъния и да си го купите“, заяви основателят на Института за пазарна икономика.

По думите на Василев, магазините за хората са „мъртвородени“.

„При тази конкуренция, при тези много вериги в страната, да се създава държавен магазин, за да изтичат някакви пари в неясна посока... Държавни бензиностанции... Не знам какъв атавистичен комплекс има все още“, заяви финансовият консултант.