250 арестувани във Франция по време на протести срещу Макрон, докато той назначава новия премиер

Близо 250 души са арестувани в първите часове на планирания ден за национален протест срещу Макрон, бюджетните съкращения и други недоволства във Франция, който набра популярност под името "Блокирай всичко", предава Асошиейтед прес.
Днешният протест е първото сериозно изпитание за новия премиер Себастиен Лекорню. Президентът Макрон го назначи късно във вторник, само ден след като Франсоа Байру загуби вот на доверие в парламента и подаде оставка заедно с правителството си. Официалното предаване на властта между Байру и Лекорню се провежда именно днес – на фона на масовите протести.
„Трябва да има промени – не само във формата или методите, но и по същество. Няма да имам голяма реч днес. Още от този следобед ще започна срещи с представители на най-големите политически партии, а в идните дни – и с други партии, със синдикатите. Ще имам възможност да се обърна и към французите “, каза Льокорню на церемонията по предаването на властта.
В същото време улиците на Франция врят и кипят. Въпреки че не успя да постигне самодекларираното си намерение да "блокира всичко", протестното движение се противопостави рано сутринта на 80 000 полицаи, които разбиха барикадите на протестиращите и бързо извършиха арестите.
???????????? MAJOR CLASHES WITH POLICE ON THE STREETS OF PARIS AND OTHER MAJOR CITIES
This is happening THIS MORNING
The "BLOCK EVERYTHING" Protests are getting insane https://t.co/1aVonRQF2p pic.twitter.com/hjSv5hUgC2— Basil the Great (@Basil_TGMD) September 10, 2025
Министърът на вътрешните работи Бруно Ретайло заяви, че в западния град Рен е бил запален автобус. В югозападната част на страната пожарът е повредил електрически кабели, което е прекъснало влаковете по една линия и е нарушило движението по друга.
Групи протестиращи многократно са се опитали да блокират околовръстния път на Париж по време на сутрешния час пик. Те издигнали барикади и хвърляли предмети по полицаите, както и подпалили контейнери за боклук.
Движението „Блокирай всичко“ се появи през май като израз на дълбокото недоволство на французите. Движението няма централно ръководство и се организира чрез социалните мрежи, но наблюдатели твърдят, че в последните седмици то е било поето от леви и крайнолеви групи.
"Блокирай всичко'' напомня за движението на ''жълтите жилетки'', което разтърси първия мандат на Еманюел Макрон като президент. То започна с работници, които разпънаха палаткови лагери, за да протестират срещу повишаването на данъците върху горивата, носейки светлоотразителни жилетки. Движението бързо се разпространи сред хора с различни политически, регионални, социални и генерационни различия, разгневени от икономическата несправедливост и от президента Еманюел Макрон, припомня Гардиън.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
4246
1
10.09 2025 в 17:44
Българин се мести във Владивосток заради "гоненията срещу руския език и култура'' у нас
Българин се мести във Владивосток заради "гоненията срещу руския език и култура'' у нас
Гласът на руския нацизъм Маргарита Симонян обяви, че е тежко болна
Българин се мести във Владивосток заради "гоненията срещу руския език и култура'' у нас
Българин се мести във Владивосток заради "гоненията срещу руския език и култура'' у нас