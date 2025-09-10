250 арестувани във Франция по време на протести срещу Макрон, докато той назначава новия премиер

Близо 250 души са арестувани в първите часове на планирания ден за национален протест срещу Макрон, бюджетните съкращения и други недоволства във Франция, който набра популярност под името "Блокирай всичко", предава Асошиейтед прес.

Днешният протест е първото сериозно изпитание за новия премиер Себастиен Лекорню. Президентът Макрон го назначи късно във вторник, само ден след като Франсоа Байру загуби вот на доверие в парламента и подаде оставка заедно с правителството си. Официалното предаване на властта между Байру и Лекорню се провежда именно днес – на фона на масовите протести.



„Трябва да има промени – не само във формата или методите, но и по същество. Няма да имам голяма реч днес. Още от този следобед ще започна срещи с представители на най-големите политически партии, а в идните дни – и с други партии, със синдикатите. Ще имам възможност да се обърна и към французите “, каза Льокорню на церемонията по предаването на властта.

В същото време улиците на Франция врят и кипят. Въпреки че не успя да постигне самодекларираното си намерение да "блокира всичко", протестното движение се противопостави рано сутринта на 80 000 полицаи, които разбиха барикадите на протестиращите и бързо извършиха арестите.

Министърът на вътрешните работи Бруно Ретайло заяви, че в западния град Рен е бил запален автобус. В югозападната част на страната пожарът е повредил електрически кабели, което е прекъснало влаковете по една линия и е нарушило движението по друга.

Групи протестиращи многократно са се опитали да блокират околовръстния път на Париж по време на сутрешния час пик. Те издигнали барикади и хвърляли предмети по полицаите, както и подпалили контейнери за боклук.

Движението „Блокирай всичко“ се появи през май като израз на дълбокото недоволство на французите. Движението няма централно ръководство и се организира чрез социалните мрежи, но наблюдатели твърдят, че в последните седмици то е било поето от леви и крайнолеви групи.

"Блокирай всичко'' напомня за движението на ''жълтите жилетки'', което разтърси първия мандат на Еманюел Макрон като президент. То започна с работници, които разпънаха палаткови лагери, за да протестират срещу повишаването на данъците върху горивата, носейки светлоотразителни жилетки. Движението бързо се разпространи сред хора с различни политически, регионални, социални и генерационни различия, разгневени от икономическата несправедливост и от президента Еманюел Макрон, припомня Гардиън.