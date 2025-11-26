13 души загинаха при пожар в жилищен комплекс в Хонконг

Тринадесет души са загинали по последни данни при пожара в многоетажни сгради в жилищен комплекс в хонконгския район "Тай По", съобщиха световните агенции. Комплексът се състои от 8 блока на 31 етажа с 2000 апартамента.

Местните власти уточниха, че девет души са загинали на място, а четирима са починали по-късно в болница.

Около 700 жители са били евакуирани и настанени във временни центрове. Огънят се е разпространил бързо по бамбуковото скеле и защитната мрежа, поставени около фасадата на комплекса в "Тай По".

Хонконг е едно от последните места в света, където бамбукът все още се използва широко за скелета в строителството. Според очевидци скелето се е срутило, докато пожарникарите са се борили с пламъците, а десетки пожарни коли и линейки са се наредили по пътя под строежа.

На видеокадри от мястото се виждат най-малко пет близки сгради, обхванати от пламъци, а от прозорците на много от апартаментите излиза дим.

Пожарникарите са се борили с пламъците през нощта, докато гъст черен дим се издига от 31-етажните сгради, а оранжеви пламъци осветяват нощното небе. От пожарната служба коментират, че все още няма данни за броя на хората, които може все още да са в сградите.

71-годишен мъж от комплекса се разплаква, докато споделя, че съпругата му е останала блокирана в една от сградите.

Един от пожарникарите е загинал, а над 10 огнеборци са ранени.

От противопожарната служба заявиха, че в 14:51 часа местно време (6:51 часа по Гринуич) е получила сигнал за пожар в комплекса "Ван Фук Корт". По-късно, в 15:34 часа, е обявена предпоследна степен на тревога за пожарна опасност.

От транспортната служба на Хонконг заявиха, че заради пожара е затворена част от магистралата "Тай По" и автобусите минават по обиколен маршрут.