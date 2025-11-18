ПП организира протести в защита на Благомир Коцев в София и Варна

"Продължаваме промяната" организира протести в защита на кмета Благомир Коцев в София и Варна в четвъртък. Поводът е преместването на Коцев и бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов от следствения арест в килии в Софийския затвор.

Нека заедно заявим несъгласието си със съдебния произвол на протест срещу беззаконието, пишат организаторите във фейсбук. Столичният протест ще бъде от 18 часа пред новата сграда на парламента (бившия Партиен дом). Защото не сме съгласни да има политически затворници и да ни управляват бухалки, обясняват още от ПП-ДБ.

Протестът във Варна е от 18 часа пред сградата на общината.

Безумието Варна да бъде управлявана от кмет в затвора, без съдебен процес и присъда, е символ на разпада на България, който къде с недоумение, къде с апатия, наблюдават в реално време всички българи. Делата срещу законно избрания кмет на Варна Благо Коцев и срещу вече бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов са сигнал, че България къса с правовия ред за сметка на политическата саморазправа. Не сме съгласни с това! Нека заедно заявим несъгласието си със съдебния произвол на протест срещу беззаконието!", се казва в апела на ПП към гражданите.