БОЕЦ и граждани се събраха пред Съдебната палата в подкрепа на Коцев и Барбутов

Представители на Гражданско движение БОЕЦ заедно с група граждани излязоха спонтанно на кратък протест пред Съдебната палата в София. Поводът е преместването на кмета на Варна Благомир Коцев в ''карцера'' на Софийския затвор.

Протестът започна по инициатива на журналиста Манол Глишев, който съобщи за намерението си в социалните мрежи и призова за подкрепа.

"Преди около час Благомир Коцев е преместен в КАРЦЕРА на Централния софийски затвор.

Това не може да се понесе. Лично аз излизам на протест. Не ме интересува с кого. Не ме интересува докога. Излизам сам, като лудите, точно сега и отивам да вися като кретен пред Съдебната палата. Отивам да мятам камъни. Не ми пука какво ще стане. Ей сега записвам едно бързо видео по темата и излизам. ТОВА НЕ СЕ ТЪРПИ! И ако не се разгневим всички, сега, днес, веднага, вчера - то не сме хора", написа във "Фейсбук" Глишев.

Не след дълго към него се присъединиха представители на БОЕЦ, които призоваха гражданите за протестна готовност.

"Трябва да се реагира на всяка мерзост. Трябва да се реагира на всяка неправда. Трупайте гняв в себе си и се стягайте за площадите", призова председателят на движението Георги Георгиев.

От „Продължаваме промяната“ пък изразиха възмущението си от преместването на Коцев и Барбутов в публикация във "Фейсбук":

"Подобни синхронизирани действия пораждат сериозни въпроси за спазването на принципите на правовата държава и за това дали не се създава опасен прецедент, при който административни решения изпреварват или обезсмислят съдебния контрол. Това засяга фундаментални конституционни гаранции – презумпцията за невиновност, правото на защита и правото на справедлив съдебен процес", пишат от партията.

В позицията си те посочват, че правосъдието не може да бъде използвано като инструмент за политически натиск и че е недопустимо е държавни институции да предприемат действия преди съдът да се е произнесъл по съответните процесуални искания. От партията очакват прокуратурата и компетентните органи незабавно да дадат ясни обяснения защо двете премествания се случват именно сега и на какво правно основание.