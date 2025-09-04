Желязков за инцидента с Урсула фон дер Лайен: Става въпрос за нарушения в честотите. Самолетът е обикалял 5 минути

5 минути е обикалял самолета на Урсула фон дер Лайен преди да кацне на летище "Пловдив". Това е допустимо забавяне, каза премиерът Росен Желязков по време на изслушване в Народното събрание във връзка с информацията за инцидент със самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен на летището в Пловдив на 31 август.

Той бе категоричен, че не става въпрос за хибридна атака, а за нарушения в честотите, като след старта на войната в Украйна през 2022 г. се наблюдават повишен брой подобни смущения.

"След проверка на записите на самолета видяхме, че няма индикации за притеснение от страна на пилота. 5 минути летателното средство е кръжало в зоната на изчакване, като през цялото време качеството на сигнала е било добро. Все пак, частични прекъсвания в сигнала са нормални в гъсто населените райони, а в този случай връзката е била непрекъсната", обясни Желязков.

Изслушването му беше включено в програмата на парламента за тази седмица по предложение на лидера на ДСБ ген. Атанас Атанасов.

За инцидента се разбра на първи септември, ден след посещението на Урсула фон дер Лайен у нас. От "Файненшъл Таймс" съобщиха, че се разследва предполагаема руска атака. По-късно от правителството потвърдиха информацията.

В съобщението то МС се казва, че по време на полета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до Пловдив имаше неутрализиране на спътниковия сигнал, подаващ информация към GPS навигационната система на самолета. По време на подход за кацане на летище Пловдив е изчезнал GPS сигнала. С цел осигуряване безопасността на полета от РВД незабавно предложиха алтернативен подход за кацане по наземни навигационни средства (инструментална система за кацане). Наземните навигационни средства, които България използва, са независими от GPS системите и позволяват безопасно и надеждно кацане. Уточняваме още, че пренасочване на полета не се наложи.

Ден по-късно (на 02.09) обаче премиерът Желязков посочи, че "няма защо да се разследва ситуацията със самолета на председателя на Европейската комисия (ЕК), защото тези смущения не се водят нито хибридни, нито киберзаплахи", а приложението на проследяване на движението на самолетите в реално време FlightRadar обяви, че противно на репортажите в медии, GSP сигналът на самолета на председателя на ЕК не се е губил в нито един момент от полета.

Според данните, които представи министър-председателят по време на изслушването в пленарната зала, от българска страна не са констатирани смущения в GPS сигнала, няма данни за външно въздействие и върху други самолети, прелетели в района по същото време.

Желязков посочи, че между 29 август и 1 септември са правени измервания на националните станции за мониторинг на радиочестоти за граждански нужди и не е имало данни за изменяне на честотите на GPS, както и на честота на авиокулата в Пловдив.

Той заяви, че официално никоя българска институция не е информирала ЕК за потенциална руска хибридна атака върху полета на Фон дер Лайен, въпреки че говорителките на Европейската комисия Ариана Подеста и Анна-Кайса Иконен посочиха, че Европейската комисия също е била уведомена от българските власти за инцидента със заглушаването на GPS сигнала по време полет над Пловдив на самолета, с който е пътувала фон дер Лайен.

"Подобни смущения не се квалифицират като инциденти, които да изискват разследване. GPS все още е спомагателна система, не се приемат като достатъчно надеждни в авиацията. Пилотите са длъжни да имат предварително подготвен план за действие по време на полета. Самолетът е оборудван с достатъчно системи, които да гарантират безопасността му, осигурени са всички процедури за това", каза още Желязков.

За целта по протокол на Агенцията за авиационна безопасност към ЕС се изисква информация за тях, прави се постоянен мониторинг и се докладват

"Всички въздействия са насочени към излъчващите устройства, към сателитите. Смущава се неговия сигнал. За конкретния полет екипажът на самолета е информирал за смущения на сигнала от GMSS, което е стандартна процедура. Осъществено е нормално кацане, според въведените стандартни процедури за действия без усложнения и риск за хората на борда", обясни Росен Желязков.

В отговор на твърденията на ген. Атанасов, че се разпространява дезинформация от страна на правителството по темата, Желязков заяви, че подобни обвинения водят до "разруха и срив на демокрацията" и цялостно недоверие на гражданите към нейните принципи и институциите в държавата.

Лидерът на ДСБ попита премиера "кой дезинформира обществото, ЕК или министър-председателя?", а премиерът му отговори, че "по времето на Петков и по времето на Денков е имало двойно повече такива инциденти, отколкото по времето на Желязков".