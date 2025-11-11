Желязков: Ще убедим НС да приеме първия бюджет в евро

Премиерът Росен Желязков изрази увереност, че правителството ще съумее да убеди Народното събрание да приеме първия бюджет в евро за 2026 г.

"На 1 януари България ще направи много решителна стъпка към това да бъде завършена нейната европейска интеграция", каза Желязков при откриването на конференцията на тема "Диалог за отбрана и демокрация: "Крепост на свободата"" в София. Организатор на форума е Центърът за изследване на демокрацията.

Той допълни, че приемането на бюджета е един от ключовите моменти, през които България трябва да премине, за да гарантира устойчивостта на демократичните тенденции и стабилността на държавата.

"Приемането на бюджета е този Рубикон (река в Италия, с чието пресичане започва гражданска война, която Юлий Цезар печели- б.р ), през който трябва да минем и аз съм уверен, че българското правителство ще съумее да убеди Народното събрание да приеме първия бюджет в евро за 2026 година", каза Желязков.

Министерският съвет все още не е внесъл в парламента проекта на бюджет за следващата година. Миналата седмица заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество не се състоя, след като работодателски организации отказаха да участват. Те се обявиха против параметрите в проектобюджета.

Бюджетната процедура не може да бъде блокирана, тъй като това е автономно право на правителството и на Народното събрание.

Основна тема в речта на министър-председателят беше сигурността в Европа.

"Европа трябва да приеме защитата на демокрацията като отбранителна политика, но не просто като идеология. Тази политика трябва да е насочена към защита на ценностите и тяхното укрепване и тя трябва да се води на три фронта – институционален, технологична база и ценности", каза е премиерът.

Според него като държава от източния фланг на НАТО, България има и отговорност, и възможност да превърне Черно море в сигурна връзка между демокрации.

"Активно подкрепяме инициативи, които свързват демокрациите от ЕС и извън него, като инициативата Три морета, Европейската политическа общност, нашето сътрудничество, например, с Норвегия и други съмишленици. Тези платформи позволяват на по-малките държави да говорят с по-силен глас, да обменят информация и да координират отговори срещу дезинформация, срещу корупция и срещу незаконно финансиране. Демократичните алианси не са само за военна или за икономическа сила. Те са за взаимно доверие, за споделяне", каза още Росен Желязков

По думите му войната в Украйна е най-голямата демонстрация на Русия и тези, които оспорват западните принципи на демокрация.