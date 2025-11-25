Зафиров откри паметник на Георги Димитров на 'Позитано' 20

Лидерът на БСП Атанас Зафиров се похвали във Фейсбук с откриването на паметник на Георги Димитров в централата на партията на "Позитано" 20.

Моментът за откриването не е случайно избран - то става при посещението на зам.-председателя на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители (ОСНП) Сяо Дзие.

"Преди началото на срещата заедно с нашите гости открихме реставрирания паметник на Георги Димитров – ръководител на Българската комунистическа партия и генерален секретар на Коминтерна, в централа на Българската социалистическа партия. На нея присъства и неговият внук, носещ името Георги Димитров. С гордост мога да заявя, че след много усилия успяхме да спасим паметника от унищожаване и сега той е на своето място", пише Зафиров.

Георги Димитров завършва само начално образование и работи в печатарската промишленост, но скоро се ориентира към синдикална и политическа дейност. През 1913 г. е избран за народен представител, а след Първата световна война е сред ръководителите на болшевизиращата се БКП.

През 1923 г. ръководи Септемврийското въстание, след чийто провал работи като функционер на Коминтерна в Москва, Виена и Берлин. През 1933 г. е сред обвиняемите в показния Лайпцигски процес, организиран от налагащия се националсоциалистически режим в Германия. След оправдаването му година по-късно заживява в Съветския съюз, където оглавява Коминтерна. През следващото десетилетие, в най-тясно сътрудничество със съветския диктатор Йосиф Сталин, играе централна роля в координирането на световното комунистическо движение.

Георги Димитров се връща в България през 1945 г. и оглавява формиращия се тоталитарен режим в страната, като от 1946 г. е министър-председател. Той участва активно в ликвидирането на опозицията и става обект на мащабен култ към личността, запазил се и след неговата смърт. Дава началото на македонизацията в Пиринска Македония. След продължили с години разнородни здравословни проблеми, той умира през 1949 г. в санаториума "Барвиха" край Москва.