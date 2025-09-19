За какво си говорят министрите всеки ден с Пеевски и какви задачи им дава, пита ДБ

"Да, България" ще изпрати въпроси до всеки министър по повод думите на Делян Пеевски, че всеки ден разговаря с тях и им дава задачи от името на "хората".

В кулоарите на Народното събрание съпредседателят на партията Ивайло Мирчев коментира, че "сутрешната оперативка на тримата премиери не е минала по най-добрия начин".

"България има три премиери - един номинален, един, на който много му се иска и един, който е истинският премиер. Първо излезе премиер номер 2, недоволен от премиер номер 3, но едновременно с това изрази недоволство от премиер номер 1. След това излезе премиер номер 3, който каза, че е недоволен от премиер номер 2 и от премиер номер 1. Вие знаете, че премиер номер 3 е истинският премиер - голямото "Д"."

Мирчев посочи, че в изказването си тази сутрин, в което лидерът на "ДПС-Ново начало" реагира на критиките на Бойко Борисов, че е твърде самонадеян като говори от първо лице от името на правителството, Пеевски е разкрил, че е в комуникация с министрите и разговаря с всеки един от тях.

"Интересно по каква точно логика един опозиционен политик звъни на министрите, дава им задачи и има изисквания към тях. Ще изпратим въпроси до всички министри в кабинета на голямото "Д" и очакваме да получим отговори - колко пъти им се обажда Пеевски, за какво, какво иска от тях и какво изпълняват те", каза Ивайло Мирчев.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов допълни, че от вчерашното гласуване при вота на недоверие на ПП-ДБ, АПС и МЕЧ е станало ясно, че гласовете на "Има такъв народ" вече не са нужни за оцеляването на това правителство.