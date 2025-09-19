За какво си говорят министрите всеки ден с Пеевски и какви задачи им дава, пита ДБ

"Да, България" ще изпрати въпроси до всеки министър по повод думите на Делян Пеевски, че всеки ден разговаря с тях и им дава задачи от името на "хората".
В кулоарите на Народното събрание съпредседателят на партията Ивайло Мирчев коментира, че "сутрешната оперативка на тримата премиери не е минала по най-добрия начин".
"България има три премиери - един номинален, един, на който много му се иска и един, който е истинският премиер. Първо излезе премиер номер 2, недоволен от премиер номер 3, но едновременно с това изрази недоволство от премиер номер 1. След това излезе премиер номер 3, който каза, че е недоволен от премиер номер 2 и от премиер номер 1. Вие знаете, че премиер номер 3 е истинският премиер - голямото "Д"."
Мирчев посочи, че в изказването си тази сутрин, в което лидерът на "ДПС-Ново начало" реагира на критиките на Бойко Борисов, че е твърде самонадеян като говори от първо лице от името на правителството, Пеевски е разкрил, че е в комуникация с министрите и разговаря с всеки един от тях.
"Интересно по каква точно логика един опозиционен политик звъни на министрите, дава им задачи и има изисквания към тях. Ще изпратим въпроси до всички министри в кабинета на голямото "Д" и очакваме да получим отговори - колко пъти им се обажда Пеевски, за какво, какво иска от тях и какво изпълняват те", каза Ивайло Мирчев.
Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов допълни, че от вчерашното гласуване при вота на недоверие на ПП-ДБ, АПС и МЕЧ е станало ясно, че гласовете на "Има такъв народ" вече не са нужни за оцеляването на това правителство.
"Това може допълнително да изнервя някои хора, като Орлин Алексиев. Борисов днес каза, че която и да е партия от тях да си тръгне, ще падне правителството. За ИТН математически това не е вярно. За останалите - Пеевски просто не им разрешава да си тръгнат, затова този кабинет продължава да стои."
Ружа Райчева
Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.