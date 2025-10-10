Васил Пандов: Властта изпрати младите лекари за зелен хайвер

Протестиращите медицински специалисти са пратени за "зелен хайвер", каза Васил Пандов от "Продължаваме промяната" в кулоарите на парламента.

По думите му за поредна седмица излъгаха младите лекари и сестри за възнагражденията.

"Трябваше да има извънредно заседание на Комисията по здравеопазване, но то се отмени, защото Народното събрание гледаше социални пакети за военнослужещите. Днес трябваше да има работна група, но заседанието ѝ беше отменено, защото пленарното заседание беше удължено с 4 минути", допълни той.

Според Пандов управляващите бавят разглежданите на закона за заплатите на младите лекари, защото идва срокът за Бюджет 2026 и Министерство на финансите не предвижда средства за тяхното увеличение.

Той посочи, че основната част от необходимите 240 млн. лв. са за сестрите, а не за лекарите.

"И ако в момента според министъра няма нужда от млади лекари в системата, то тя колабира, защото в момента има повече лекари в страната, отколкото сестри", коментира Пандов.

Той обяви още, че ПП ще бъдат упорити и ще внесат искане за извънредна Комисия по здравеопазване за увеличаване възнагражденията на медицинските специалисти.

Младите медици и специалистите по здравни грижи призоваха за оставка на здравния министър Силви Кирилов, който заяви, че здравната система не се крепи на младите специалисти и че исканията им за увеличение на възнагражденията са възможни "колкото слънцето да изгрее от запад".

Коментарът предизвика нова вълна на недоволство сред протестиращите, които повториха исканията си за по-добри условия за обучение, специализация и труд, и по-високи възнаграждения.