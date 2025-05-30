Външният министър: България няма да отстъпи нито сантиметър от исканията си в РСМ

България ще продължи да спазва споразумението от 2022 г. и няма да отстъпи нито сантиметър от него, заяви външният министър Георг Георгиев по отношение на приетата от парламента декларация за пътя на Република Северна Македония към Европейския съюз.

"Няма да отстъпим от него, няма да спрем да повтаряме, че спазването на европейските изисквания е това, което е нужно, за да се постигне напредък", каза още Георгиев в кулоарите на парламента.

Георгиев благодари на Народното събрание за активната позиция. Според него това показва, че в обществото съществува пълен консенсус по отношение на пътя на РСМ към ЕС.

"Не бива европейският сдържан дипломатичен тон на България в абсолютен контрапункт на много истеричното поведение на други държави да бъде бъркано за липса на активност", каза Георгиев.

Той беше категоричен, че критериите за членство на РМС в Съюза трябва да се изпълнят. Външният министър заяви още, че от всички разговори, които е провел със западните си колеги, е ясно, че няма План Б за РМС.

"Планът е един – промяна на Конституцията, изпълнение на критериите по клъстерите, за да може процесът да се движи", поясни той.

Георгиев посочи още, че е озадачен от действията на Северна Македония - употребата на фриволни формулировки, острият тон, езикът на омразата, опитът за намеса във вътрешните дела на България.

Той призова всеки, който иска да бъде член от европейската система на ценности, решения, институции да спазва европейските правила.

"Няма как бъдеш в ЕС, ако не искаш да се държиш европейски", каза Георгиев.

Народното събрание прие декларация относно напредъка на Северна Македония в процеса на присъединяване към Европейския съюз. Депутатите констатират, че негативната реторика към България на политическо ниво в Македония ескалира, като се внушава, че причината за изоставането на страната са претенции от страна на България.