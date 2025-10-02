Управляващите критикуваха Надежда Йорданова, че не подкрепи падането на мониторинга над България

Управляващите критикуваха бившия министър на правосъдието Надежда Йорданова от "Да, България", която е гласувала "въздържал се" относно решението на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) да прекрати наблюдението над България.

Вчера (01.10) решението на ПАСЕ беше взето със 101 гласа "за", 3 "против" и 1 "въздържал се". Надежда Йорданова участва в есенната сесия на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) в Страсбург. На заседанието ПАСЕ приключи постмониторинговия диалог с България след 26 години наблюдение и реши да следи развитието на страната в рамките на периодични преглед.

В декларация от парламентарната трибуна депутатът от ИТН Станислав Балабанов отбеляза, че от доклада е отпаднал терминът етнически македонци в България и потърси сметка от Йорданова за гласуването ѝ.

"Логично гласувалите "против" са представителите от Северна Македония. Тъжната истина е, че гласът, който се е въздържал, е български. Това е гласът на представителя на "Демократична България" Надежда Йорданова. Госпожо Йорданова, защо работите срещу интересите на България?", попита Балабанов.

От "Демократична България" защитиха Йорданова, като колегата ѝ Атанас Славов отбеляза, че проблемите остават, тъй като докладът съдържа и препоръки за върховенството на правото у нас и политическото влияние в правосъдната ни система. Той допълни, че по предложение на ДБ в доклада е включен абзац и за политическите арести от това лято.

"Тоест, нека не се заблуждаваме, че България е завършена правова държава, че всичките ни основни проблеми са решени, че ние просто трябва триумфално да се поздравим и нека не се успокояваме, че правилно приключвайки механизма "постмониторингов диалог", да не влезем в другия механизъм, който е доста по-инвазивен - механизма за пълен мониторинг", посочи Славов.

Станислав Анастасов от "ДПС-Ново начало" също се включи в атаката срещу бившия правосъден министър и посочи, че Йорданова е гласувала "против" напълно съзнателно за това България да влезе в пълен мониторингов механизъм и "да даде оръжие и в ръцете на Северна Македония, и на всички онези други страни, които не желаят доброто на България, да я бият на международната сцена".

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов отговори на депутатът от фракцията на Делян Пеевски, като го поправи, че Йорданова не е гласувала "против", а "въздържал се" и този вот в ПАСЕ е много различен.

"Това не е против резолюцията. Това е нашият сигнал към българското общество, че не можем да кажем "всичко е наред с правосъдието" на фона на влошаването на върховенството на закона. Нещата се влошават и ние на този фон просто да цъкнем едно копче "за" би било нелепо, би било "на свинче - звънче" и няма да Ви казвам на кое свинче", каза Божанов.

Освен в пленарна зала, Йорданова бе упрекната и в кулоарите на парламента, където министърът на правосъдието Георги Георгиев изтъкна, че Йорданова и няколко души от Северна Македония са единствените, които не подкрепят решението.

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски попита "защо личната секретарка на Христо Иванов гласува с РСМ срещу България?", а по-късно лидерите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов защитиха Надежда Йорданова.

"Закриването на този механизма на ПАСЕ е благодарение на действията на последните две редовни правителства на ПП-ДБ, на правосъдените министри Надежда Йорданова и Атанас Славов и на нашите законопроекти, които биваха отхвърляни от ГЕРБ и ДПС в миналото. Сега те правят с чужда пита помен и се хвалят с нещо, което са саботирали", каза Божанов.

Мирчев на свой ред заяви, че в България няма действащо справедливо правосъдие: