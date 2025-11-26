Удължиха крайния срок за регистрация на кладенци до 2033 г. Водата в тях остава безплатна

Народното събрание удължи срока за регистрация на кладенци и сондажи до 2033 година. Срокът изтичаше буквално след два дни - на 28 ноември.

Законопроектът е на управляващата коалиция, начело с Николай Нанков от ГЕРБ. Задължението за регистрация съществува още от 2006 г., но през годините многократно се отлага, въпреки че законът гласи, че всички нерегистрирани водовземни съоръжения подлежат на ликвидация.

Изграждането на кладенец без разрешително, по смисъла на Закона за водите е престъпление, съгласно Наказателния кодекс. Целта на регистрацията е да се гарантира разумното използване на подпочвените води и предотвратяването на засушавания.

В мотивите на промяната в закона вносителите от управляващата коалиция ГЕРБ, БСП и ИТН пишат, че регистрацията на личните водни източници като кладенци, герани и сондажи е от "особена важност както за гражданите, така и за работата на Комисията по околната среда и водите".

"Основното притеснение на хората е, че регистрацията може да доведе до задължително поставяне на водомери и начисляване на такси, което не е цел на държавата, подчертават от мнозинството. Водните ресурси са публична собственост и се ползват от всички граждани, независимо дали имат собствен кладенец, това налага тяхната защита и внимателно регулиране", аргументират се вносителите.

Физическите лица - собственици или ползватели на недвижим имот, разположен в границите на населените места и селищните образувания, имат право на безвъзмездно водовземане до 10 куб.м на денонощие за собствени потребности от намиращите се в него повърхностни и подземни води.

Към момента има 450 000 регистрирани кладенци в България.

Финалното гласуване по законопроекта в пленарната зала протече така:

По време на дебатите Таня Султанова от "Продължаваме промяната" (ПП) заяви, че това решение е символ на институционален провал и подчерта, че важното е какво се случва с подпочвените води на България. По думите ѝ българите все повече ще страдат заради липса на вода.

"Не се опитвайте да играете с търпението на хората, защото бордът за управлението на водите продължава да не работи. Вече 3 месеца този национален борд дори не е започнал да разписва мерките, с които щеше да бори безводието. Тепърва щели да търсят финансов ресурс. Тежко и горко на българските граждани с вашето управление и следващото лято!", обърна се Султанова към управляващите.

"Знаем, че вашата следваща стъпка е да сложите водомери", каза Георги Георгиев от "Възраждане".