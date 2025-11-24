Тотото да бъде дадено на концесия за най-малко 15 години, предлагат ГЕРБ, БСП и ДПС-НН с промени в бюджета

"Български спортен тотализатор", по-известен като държавната лотария, ще бъде даден на концесия за най-малко 15 години.
Такова предложение е внесено в Народното събрание от страна на Костадин Ангелов от ГЕРБ, Йордан Цонев от ДПС- Ново начало и Драгомир Стойнев от БСП. То е внесено като предложение за промяна на бюджета за 2026 г. между първо и второ четене, като през заключителните му разпоредби се пренаписва голяма част от Закона за хазарта, съобщи "Капитал".
В мотивите депутатите от ГЕРБ, ДПС и БСП твърдят, че в момента "Български спортен тотализатор" страда от "недостиг на финансов ресурс, пазарен опит и ноу-хау", съответно компанията не може да се конкурира на хазартния пазар. Целта на даването на концесия е "привличането на повече играчи към форми на хазарт с по-нисък социален риск и обезпечаването на необходимите средства за развитието на физическото възпитание, спорта и културата в България."
Промяната от една страна ще извади държавата от хазарта, но от друга ще предаде в частни ръце единствената компания, лицензирана по закон да провежда лотарии, както и прилежащата към нея общонационална мрежа от пунктове за залози. Държавата стана монополист сред лотариите, след като Васил Божков беше изгонен от бизнеса и държавата през 2020 г. и заедно с него фалира компанията "Национална лотария", станала известна с билетите за търкане, посочва изданието.
През концесията на държавната лотария правителството се опитва да добави и приходи в бюджета, който дори на хартия изглежда силно небалансиран. Освен това в промените е записано още, че "30% от концесионното възнаграждение ще се изразходва за издръжка на спортни клубове и спортни федерации". Извън това изискване, от бъдещия концесионер няма да се очаква нищо повече - всички останали задължения на "Български спортен тотализатор" към държавата важат и в момента. Предложението предвижда министъра на спорта, в момента Иван Пешев от БСП, да направи проучване за интереса до 31 март 2026 г., отбелязва "Капитал".
