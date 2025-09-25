Томислав Дончев: Ще има средства за покриване на разходите по проектите от ПВУ

Искането на "Обнови Европа" за спиране на средстата по ПВУ не трябва да се подценява. Но средства както от страна на правителството, така и от страна на ЕК към България, ще има. Нека политическите бури не довеждат до колебания и темпът на изпълнение на проектите не бъде забавен.

Това призова вицепремиерът Томислав Дончев преди началото на днешното правителствено заседание. Дончев води заседанието, защото премиерът Росен Желязков е в САЩ.

Това е изключително сериозна политическа формация, влиятелна в европейските институции. В същото време искам категорично да кажа, че няма тема като „6 млрд. под въпрос“, каза Дончев за призивите на опозицията, и „Обнови Европа“, средствата за България по ПВУ да бъдат спрени.

Дончев поиска думите му да стигнат до всички общини, малки и средни предприятия, агенции и НПО-та: Изпълнявайте си проектите.

"Една от първите задачи на правителството преди 8 месеца беше спасяването на българския ПВУ. Бяха положени невероятни усилия, до голяма степен успешно. Инвестициите бяха реорганизирани, защото много от тях бяха фактически невъзможни. За 4 години имаше проекти без организирана дори обществена поръчка. Планът беше предоговорен заедно с ЕК, направихме част от изискуемите реформи много по-реалистични и съобразени с условията в България - пример е либерализацията на пазара на дребно. Това се случи без щети и трудности за населението", обобщи Дончев.

"Предоговарянето беше постигнато още в средата на лятото. Най-важното дело на правителството беше ускорение на плащането и изпълнението на проектите. Ако в началото имахме около 8% плащания, те вече са около 23% - над 3,4 млрд., каза още вицепремиерът.