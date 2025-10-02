''Таки овладя почти всички поръчки''. Да, БГ зове Терзиев да анулира търговете за боклука на София

ПП-ДБ ще се въздържат при гласуването по отнемането на правомощията на Радев при назначаването на шефове на службите

Ружа Райчева 02 октомври 2025 в 09:35 951 0
Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, Да, БГ

Снимка БГНЕС/Антон Станков
Ивайло Мирчев и Божидар Божанов

"Да, България" призова столичния кмет Васил Терзиев да анулира търговете за извозването на боклука в София с участието на фирми и консорциуми, които по думите им са свързани със сенчестия бос Таки.

В кулоарите на Народното събрание тази сутрин съпредседателят на партията Ивайло Мирчев заяви, че таксата на Христофорос Аманатидис-Таки за извозването на 1 тон боклук е колкото пари трябват за производството на един тон жито:

"От конкурса за боклук Таки овладя почти всички поръчки, искаме кметът да анулира търговете в момента. Фирмите на Таки искат за извозването на един тон боклук повече, отколкото е нужно за един тон жито."

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов заяви, че ПП-ДБ ще се въздържат при гласуването по отнемането на правомощията на президента Румен Радев да назначава шефовете на службите. 

Божанов изтъкна, че подобна законова промяна е имало през 2013 г., но тогава мнозинството на ГЕРБ не е включвало Делян Пеевски. "Има резон да остане баланс между институциите", коментира Божанов относно предстоящото днес гласуване. 

По думите му сайтът за следене на цените на хранителни продукти от първа необходимост е неизползваем. "Също така, вчера ГЕРБ направиха всичко възможно, така че да се избегне точката за продуктовите екотакси и Таки да продължи да взима пари", каза Божидар Божанов.

Вчера все пак Столична община възложи сметопочистването на районите “Люлин” и “Красно село” на общинското дружество "Софекострой" временноДвата района формират Зона 6 от голямата обществена поръчка, обявена през юни, чиято обща прогнозна стойност за всички седем зони достига 515 473 737 лева с ДДС.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Зарков: БСП и ИТН се страхуват от избори и се нуждаят от това правителство повече, отколкото то от тях