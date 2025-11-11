След среща с ГЕРБ синдикатите вече смятат бюджета за възможен

Управляващите не предвиждат промени във вече обявения проект на държавен бюджет за догодина, работодатели и синдикати нямат съгласие по нито едно предложение, но синдикатите вече смятат бюджета за "възможен".

Това стана ясно след среща на лидерите на КНСБ Пламен Димитров и на КТ "Подкрепа" Пламен Димитров и Димитър Манолов с председателя на ГЕРБ Бойко Борисов. В срещата участваха още председателят на парламентарната социална комисия Деница Сачева и финансовият министър Теменужка Петкова.

Лидерът на КНСБ посочи, че това е компромисен вариант, който ще подкрепят с някои допълнения по време на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Допълненията ще бъдат насочени към разходите за субсидии в БДЖ, пощите и градския транспорт, както и други системи.

При тази рамка вдигането на данъка върху печалбата или орязването на капиталовата програма са двете възможни алтернативи на този компромисен вариант, които натоварват бизнеса и хората, заяви Пламен Димитров.

Според него предложеният бюджет "щадящо натоварва както бизнеса, така и хората, за да може да финансира необходимите разходи, които в много голяма степен са приети със съгласие на парламента като законови гаранции за отделните системи - пенсии, заплати, социалните системи, здравеопазване, образование и т.н."

Президентът КТ "Подкрепа" Димитър Манолов подчерта, че увеличението на ДДС е за синдикатите увеличение на ДДС е напълно неприемливо, "скандал... червена линия".

В същото време премиерът Росен Желязков изрази увереност, че Народното събрание ще приеме първия бюджет в евро за 2026 г. Желязков откри конференция на тема „Диалог за отбрана и демокрация: „Крепост на свободата“ в София. Организатор на форума е Центърът за изследване на демокрацията.

Зам.-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева заяви, че няма нещо в бюджета, което да е консенсусно между работодатели и синдикати. На този етап няма никакви промени в параметрите на бюджета, които да могат да бъдат съобщени, допълни тя.