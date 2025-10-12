Сачева: Всеки може да снима и публикува в интернет без последствия. Има проблем с личната неприкосновеност

"Трябва да признаем, че има проблем със защитата на личната неприкосновеност на всеки български гражданин има, защото в днешно време всеки човек е медия със своя телефон и всеки може да снима, да записва и да публикува в интернет, без изобщо да се интересува от последствията."

Това заяви в ефира на националното радио депутатът от ГЕРБ Деница Сачева по повод внесения от "Има такъв народ" мракобесен законопроект за промени в НК, с които ще се влиза в затвора от 1 до 6 години за публикуване на "информация от личния живот". Той бе приет на първо четене в парламентарната правна комисия, но след остра обществена реакция лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов говори с председателя на ИТН Слави Трифонов и го убеди да изтегли проектозакона.

"В много държави вече има различни текстове в това отношение и да не го насочваме в никакъв случай към това да търсим защита на политиците или пък да ограничаваме свободата на словото", каза Сачева.

Добави, че не знае какви действия ще предприемат „Има такъв народ“, но че Трифонов е поел ангажимент да изтеглят законопроекта.

„В нашите разговори с колегите от ИТН стигнахме до извода, че има проблеми, които трябва да бъдат решавани, но те изискват нови текстове и ново сериозно обществено обсъждане“, заяви тя.

Сачева подчерта, че проблем с етиката съществува. Този законопроект е разгледан през призмата на отношенията журналисти-политици, но той не се отнася единствено и само до тези отношения, а изобщо до всичко, което се публикува в интернет, до начина, по който се използва изкуственият интелект, за това да се създават фалшиви реалности.