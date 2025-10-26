Рая Назарян: Радев копира Борисов от времето, когато той караше джипката. Явно му е фен

Изборът на Киселова за председател беше по-скоро административно, а не политическо решение, каза тя

26 октомври 2025
Рая Назарян

Снимка БГНЕС/Боян Топчийски
Рая Назарян

Радев копира Борисов от времето, когато той караше джипката. Явно му е фен, заяви депутатът от ГЕРБ Рая Назарян пред bTV.

Думите на Назарян, която ГЕРБ предстои да номинира за председател на 51-ото Народно събрание, са по повод казуса с отнетите от управляващото мнозинство коли на президентската администрация и своеобразния знак на протест на президента Радев да се придвижва с личен автомобил.

Относно смяната на Наталия Киселова като председател на законодателния орган Рая Назарян каза, че "изборът ѝ всъщност е бил по-скоро административно, а не политическо решение", с цел да се стартира дейността на парламента и да започнат консултациите за съставяне на редовно правителство.

На въпрос дали това все пак не е нечестно спрямо самата Киселова, Назарян отвърна, че в политиката „нищо не се дължи никому и трудности има във всеки един парламент, особено когато става дума за коалиционна политика и трябва да се съобразяваш и с партньорите си във властта.

От думите ѝ стана ясно, че смяната на Киселова се подкрепя от ИТН, ГЕРБ и ДПС-Ново начало и се изчаква само отговорът на БСП.

"Симпатизантите на ГЕРБ са удовлетворени, че партията е с доминантна роля в правителството. България се движи в правилната посока, защото изпълняваме програма, която сме обещали", каза още Рая Назарян.

    Октим

    26.10 2025 в 12:02

    Оооо, не само рубель РАБевь! Дори и най-малките деца започват от рано да копират мутренските животни като тулупа и прасееФскиЙ, защото това отдавна е новия тип “идол“ и пример за подражаване! Като започнеш от тъпотата, престъпническите наклонности и неграмотността и стигнеш до килограмите им!
     