Радев подкрепи Петър Стоянов и Георги Първанов: Саркози да излезе от затвора

''Той, заедно със своята съпруга, положи огромни усилия за освобождаването на нашите медици''

OFFNews 07 ноември 2025 в 17:32 2198 5
Румен Радев

Снимка БГНЕС
Президентът Румен Радев

Държавният глава Румен Радев призова за освобождаването на бившия френски президент Никола Саркози. Румен Радев отправи призива си на церемонията, на която удостои с Почетния знак на президента посланика на Великобритания в Либия в периода 2002-2006 г. Антъни Лейдън за неговите изключителни заслуги към България, проявени чрез лична ангажираност и професионален принос за освобождаването на българските медицински сестри.

Позволете ми да използвам този тържествен момент, за да отдам още едно признание за забележителна съпричастност и на един френски политик - по онова време президент на Франция - който заедно със своята съпруга положи огромни усилия за освобождаването на нашите медици, каза Радев. Днес той е в затвора и се нуждае от нашата подкрепа и съпричастност, с които да изразим истинската си благодарност. Затова аз подкрепям декларациите на президентите Петър Стоянов и Георги Първанов, на бивши министри, политици и общественици, които са приели каузата за неговото освобождаване за свой дълг, и отправям своя призив и към европейските политици и общественици - за освобождаването на президента Саркози, заяви държавният глава.

От края на октомври Никола Саркози излежава петгодишна присъда. Той беше президент на Франция между 2007 и 2012 г., предаде Ройтерс. Съдът реши Саркози да влезе в затвора, след като го призна за виновен в заговор за набиране на средства за кампанията от Либия.

Българските медици са арестувани в Бенгази на 9 февруари 1999 г. и прекарват в затворите в Либия общо 2755 дни, припомня БТА. Българските медицински сестри Кристияна Вълчева, Нася Ненова, Валентина Сиропуло, Валя Червеняшка, Снежана Димитрова, палестинският лекар Ашраф ал-Хаджудж, който тогава вече е с българско гражданство, и д-р Здравко Георгиев, се завръщат в България на 24 юли 2007 г.

На 24 юли 2007 г. медиците отпътуват за София с френски правителствен самолет, придружавани от съпругата на президента на Франция Никола Саркози – Сесилия Саркози, и европейския комисар за външните отношения и европейската политика на добросъседство Бенита Фереро-Валднер.

    510

    5

    sandman

    07.11 2025 в 18:21

    -3
    +0
    „Защо трябваше да отиде в затвора?“
    „Ние вкарваме всички политици в затвора веднага щом бъдат избрани. Вие не правите ли така?“
    „Защо?“
    „Спестява време.“

    При питеците още при самото кандидатиране трябва да ги вкарват в трудови лагери. Още при думите "аз ще се кандитирам за ..." и му се зачислява кирка и лопата.

    17744

    4

    Краси

    07.11 2025 в 18:14

    -0
    +3
    Алоо, фатмака, може ли да правим разлика между добрините, които Саркози и съпругата му са сторили на нашите медици, и обвиненияте, по които е осъден - казват се КОРУПЦИЯ.
    Както ще направим разлика между "Българската Коледа" и корупционния договор с Боташ, когато му дойде времето.
    И въобще кой си ти, та да се бъркаш във френското правосъдие.

    42

    3

    Октим

    07.11 2025 в 18:09

    -1
    +3
    Саркози ще излезе скоро от пандиза, рундю казачока да не го мисли! Истината е, че той трябва да влезе в Централния софийски до живот затова, че е ру卐ки агент, говори като московска радиоточка и причинява само щети на държавата!

    2970

    2

    Джендо Джедев

    07.11 2025 в 17:47

    -1
    +1
    Това малко като оправдаването на руската агресия срещу Украйна и всичките останали свинщини на тая блатна кочина щото ни били асвабадили, ръйш' ли...

    500

    1

    Незначителен червей

    07.11 2025 в 17:43

    -0
    +1
    Аз го писах , ама пак да питам. Къде е протесното писмо или петиция на самите медици, в защита на Саркози? Айде малко гажданска доблест и съвест. И благодарност.
     