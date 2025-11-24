ПП организира протест срещу бюджета в сряда

Протестът срещу бюджет 2026 ще се проведе в сряда (26.11.) от 18 ч. на площад "Независимост", съобщават организаторите му от "Продължаваме промяната".
Протестът беше насрочен за вторник (25.11.), когато трябваше да се проведе заседание на комисията по бюджет и финанси, по време на което да се проведе второ гласуване на проектобюджета за 2026 г.
От ПП посочват, че заседанието се е изместило за сряда, затова и протестът се мести в сряда.
Протестът е срещу вдигането на осигуровките, вдигането на данъка върху дивидентите и против тормоза на бизнеса с въвеждането на СУПТО, заложени
в Бюджет 2026.
