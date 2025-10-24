ДАНС и МС вече стоят на входа на всяка сделка за продажбата на активи на ''Лукойл''

Народното събрание гласува на второ четене промени в Закона за инвестициите, според които бургаската рафинерия на "Лукойл" ще е длъжна да получава зелена светлина от Държавна агенция "Национална сигурност" и Министерския съвет за продажната на свои активи в България.

Законопроектът мина на първо четене 9 октомври скоростно и днес окончателно бе приет от управляващото мнозинство - ГЕРБ, ДПС-Ново начало, БСП и ИТН, които са и негови вносители.

Разпоредителни сделки с дружествени дялове и акции от капитала на "Лукойл-България" ЕООД, "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Лукойл ейвиейшън България" ЕООД и "Състейнабъл енерджи съплай" ООД ще се случват само след положително писмено становище на ДАНС и решение на Министерски съвет, фиксираха депутатите в закона.

В днешния дебат не участваха представители на управляващите - само от опозицията. Имаше множество опити за проваляне на кворума от опозиционните партии, които не се регистрираха, но останаха неуспешни. При една от проверките кворумът едва бе удържан - регистрираха се точно 121 депутати.

В началото на разискванията председателят на НС обяви кратка почивка заради спречкване между депутати на "ДПС-Ново начало" и "Възраждане" след обидна реплика от място, подхвърлена от Станислав Анастасов (ДПС-НН).

В хода на дебата депутатите примесиха темата с американските санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и какъв ефекта ще има това върху пазара на горива в България.

Йордан Тодоров от "Възраждане" заяви, че "ДАНС е на пряко разпореждане на Пеевски" и че е нередно да се вписват имена на конкретни дружества в закона.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев коментира, че тази промяна в закона облагодетелства Делян Пеевски, защото поставя ДАНС на "входа на всяка сделка" на "Лукойл" - а по думите му службата е под контрол на "ДПС-Ново начало". В кулоарите той коментира, че неслучайно е имало "тежка провокация" от страна на депутат от ДПС-НН към представител на "Възраждане" - да се измести фокуса в новините:

"Хората обръщат внимание не на същността, а на шоуто - затова беше тази провокация. Тази промяна в закона дава власт на ДАНС да спре самата сделка и очакваме това да бъде използвано. (...) Пеевски иска да има част от сделката, като през държавните институции рекетира купувача и продавача."

Ето какво написа и другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов: