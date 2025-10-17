Пеевски: Избори няма да има. Чичо Румен да връща кетъринга и шампанското

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски отново гарантира, че няма да има избори.
"Избори няма да има, това съм го казал отдавна. Едно мога да кажа на чичо Румен (президентът б.р) - да връща кетъринга и шампанското, купонът се отменя", заяви Пеевски в кулоарите на парламента.
Вчера (16.10) Пеевски каза, че изчаква да види какво ще реши ГЕРБ и че от Бойко Борисов зависи дали ще "хвърли държавата в бездната".
По думите му "ДПС-Ново начало" винаги са готови за преговори:
"Видяхте колко време подкрепяме този кабинет без нищо - само заради хората. Готови сме и така да го подкрепяме, готови сме и да споделим отговорността. Имаме здрав гръб, можем да носим отговорност - ДПС го е доказало."
На изявление пред парламентарната група и министрите от ГЕРБ в централата на партията Борисов поиска промени на всички нива във властта, след като партията остана шеста на извънредните избори за общински съветници в Пазарджик.
Той допусна нови избори, ако се окаже, че ГЕРБ губи подкрепа и на други места в страната.
Борисов поиска "преформатиране" на управлението, от което се разграничи и настоя премиерът Росен Желязков вече да действа твърдо спрямо партньорите.
Лидерът на ГЕРБ не изключи възможността "ДПС-Ново начало" да влезе официално във властта и настоя за смяна на председателя на парламента Наталия Киселова.
Делян Пеевски веднага реагира, като обяви, че е готов на преговори и чака покана.
