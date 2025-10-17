Пеевски: Избори няма да има. Чичо Румен да връща кетъринга и шампанското

OFFNews 17 октомври 2025 в 09:59 3827 5
Делян Пеевски

Снимка БГНЕС/КЛИМЕНТ ХРИСТОВ
Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски отново гарантира, че няма да има избори. 

"Избори няма да има, това съм го казал отдавна. Едно мога да кажа на чичо Румен (президентът б.р) - да връща кетъринга и шампанското, купонът се отменя", заяви Пеевски в кулоарите на парламента.

Вчера (16.10) Пеевски каза, че изчаква да види какво ще реши ГЕРБ и че от Бойко Борисов зависи дали ще "хвърли държавата в бездната".

По думите му "ДПС-Ново начало" винаги са готови за преговори:

"Видяхте колко време подкрепяме този кабинет без нищо - само заради хората. Готови сме и така да го подкрепяме, готови сме и да споделим отговорността. Имаме здрав гръб, можем да носим отговорност - ДПС го е доказало."

На изявление пред парламентарната група и министрите от ГЕРБ в централата на партията Борисов поиска промени на всички нива във властта, след като партията остана шеста на извънредните избори за общински съветници в Пазарджик.

Той допусна нови избори, ако се окаже, че ГЕРБ губи подкрепа и на други места в страната.

Борисов поиска "преформатиране" на управлението, от което се разграничи и настоя премиерът Росен Желязков вече да действа твърдо спрямо партньорите.

Лидерът на ГЕРБ не изключи възможността "ДПС-Ново начало" да влезе официално във властта и настоя за смяна на председателя на парламента Наталия Киселова.

Делян Пеевски веднага реагира, като обяви, че е готов на преговори и чака покана.

    5055

    5

    donyo

    17.10 2025 в 12:36

    -0
    +4
    Електоратът казал. Хм, кога те е интересувало мнението на глупавите ти избиратели? Май сънуваш прасета. Ту-тууу

    5129

    4

    Mateevk

    17.10 2025 в 12:33

    -0
    +5
    Пеевски се превръща в незаобиколим фактор и целта му е да излезе от Магнитски, за да може и официално да властва. А методът ще бъде както по отношение на Насар - чрез изнудване. За да запази България геополитическата си ориентация, партньорите ни ще бъдат принудени да приемат Пеевски или да се застъпят за него пред САЩ и Великобритания да му отменят санкциите. Защото в противен случай той може веднага да обърне резбата и да ни засили на изток към Путин. Вече направи подобен лек завой след като дори беше награден от украинската посланичка за заслуги към Украйна. Нищо не пречи следващият завой да е по-остър и рязък. Хора като Пеевски нямат принципи и задръжки и идеално се вписват в сегашния геополитически сценарий. Принципите вече не са на мода. На мода е силата - на оръжието, на парите...

    2970

    3

    Джендо Джедев

    17.10 2025 в 11:50

    -0
    +4
    Чичо ти Румен готви шампанското за след като се извлече от Дондуков. Чак тогава ще си направи политическия проект, сега няма да избързва. И тогава да видиш - купените гласове няма да ти помогнат.

    142

    2

    Октим

    17.10 2025 в 11:04

    -0
    +16
    Не знам само кога това животно ще започне да определя кой да диша и кой не? Но намерил е робска популация, а не сплотен народ!

    500

    1

    Незначителен червей

    17.10 2025 в 10:56

    -0
    +14
    Доста арогантно изказване. Уверен ,че е Недосегаем. Значи ,честито нов Вожд на племето Българи!!!! Към светли бъднини. Страшно ми е интересно ,как би коментирала Дарина Павлова ? Журналистическата паплач да и направи интервю ,нещо полезно да свърши
     
