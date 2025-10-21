ПД Социалдемократи напускат коалицията с БСП

Политическо движение "Социалдемократи", което досега бе част от БСП - Обединена левица, напуска коалицията.

В позиция, разпратена до медиите, от партията с председател Елена Нонева съобщиха:

Извънредните местни избори в Пазарджик се превърнаха в катализатор на множество процеси в българската политика и осветиха истинското лице на основните политически сили.

След като лидерът на ГЕРБ и мандатоносител на настоящото управление еднолично разпореди отстраняването на председателя на Народното събрание и публично унизи доц. Наталия Киселова, коалиционният съвет на левицата прие това поругаване без никаква съпротива. Ние като партия реагирахме единствено с публична позиция в знак на несъгласие срещу това поведение.

Когато впоследствие Бойко Борисов предложи – отново разпореждайки – включването на партията на Делян Пеевски пряко в управлението на страната, а БСП прие това безусловно и без консултации с коалиционните си партньори, ние заявяваме категорично: не можем да седнем на една маса със задкулисието. Не желаем да участваме, нито пряко, нито косвено, в подобно преформатирано управление на България.

Вчера задкулисието направи лек опит за отстъпление, след като Делян Пеевски обяви, че партията му ще подкрепя управлението, без да участва в него. Това е резултат от страха, че прекалената демонстрация на власт и зависимости поражда сериозно обществено недоволство. Но този маньовър не променя нищо по същество – задкулисието продължава да дирижира българската политика в пълен обем, макар и вече с привидна сдържаност.

Поради всичко това, от днес Политическо Движение Социалдемократи се оттегля от Коалиция „БСП – Обединена левица“. Оставаме с надеждата, че един ден в България ще съществува истинска, чиста, принципна и единна левица, свободна от зависимости и задкулисни влияния!

За огромна беда, задкулисието у нас владее почти всички лостове на властта. Неговите пипала се простират от институциите, през голяма част от партиите, до медиите. Решенията се вземат авторитарно и извън институционалния и правов ред. Демокрацията е смазана, свободата на словото е притисната в ъгъла, а страхът е обхванал голяма част от обществото. Изборите вече открито се купуват. Съпротивителните сили в държавата, политическите партии и обществото отслабват с всеки изминал ден.

Стоим на прага на пълен авторитаризъм, маскиран като демокрация.

Дали ще го допуснем – зависи единствено от българските граждани.

"БСП - Обединена Левица" подписа коалиционно споразумение на 5 септември миналата година. То бе подписано от Атанас Зафиров от БСП, Румен Петков от АБВ, Мая Манолова от Изправи се България, Татяна Дончева от Движение 21, Емил Георгиев от ПК Екогласност, Стефан Начев - ПК "Тракия", Велизар Енчев от Българска пролет, Силвия Петкова от ПП „ЕСИ”, Елена Нонева от ПДС, Симеон Славчев от МИР, Александър Паунов от КПБ, Цветан Миньовски от ДСХ, Александър Томов от „Българска социалдемокрация-Евролевица", Васил Точков от Съюз за отечеството, Александър Богданов от Подем и Тома Томов от Европейска сигурност и интеграция.