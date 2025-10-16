Драма във Величие: Ивелин Михайлов се разграничи от 8 свои депутати - те му се извиняват ''трикратно''

Парламентарната група на "Величие" поднесе специални извинения към лидера си Ивелин Михайлов, след като осем от депутатите в групата се регистрираха при проверката на кворума тази сутрин и той се разграничи от действията им.
В изявление в кулоарите на парламента Мария Илиева от "Величие" заяви, че е станала "комуникационна грешка", като така 8 души са нарушили инструкциите на Михайлов да не се регистрират и да осигуряват кворум, освен ако няма вече 121 регистрирани в пленарната зала депутати.
"Трикратно се извиняваме и ще подобрим комуникацията помежду си, за да не се стига до такива недоразумения", каза Илиева.
Думите ѝ са реакция на видеоизявление на Ивелин Михайлов, публикувано в YouTube, в което той се разграничава от действията на своите депутати.
"Искам да се разгранича от осемте депутати, които днес се регистрираха за работа на НС. Истинската причина за регистрацията им е желанието да не им бъдат орязани някакви пари – нещо недостойно за мен и нещо, с което самите те унищожават всичко, сътворено от партията. (...) В неделя в Пазарджик много наши съмишленици дойдоха, изправиха се срещу мутри, и всичко това беше унищожено заради регистрация за жълти стотинки. Нека тези хора да се изправят, да си поемат отговорността пред избирателите", каза той.
При изказването си в кулоарите по-късно Мария Илиева подчерта, че са говорили с Ивелин Михайлов след изказването му и са се извинили.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
500
2
16.10 2025 в 15:16
20429
1
16.10 2025 в 14:35
Бившият съпруг на певицата Сия се бори за издръжка, за да продължи с луксозния живот
Задействаха системата BG-ALERT в Царево, Елените и Свети Влас заради очаквани порои
Карлос Насар отвърна на критиките: Никога не съм бил обвързан с политически сили и личности
Карлос Насар отвърна на критиките: Никога не съм бил обвързан с политически сили и личности
ГЕРБ върна стила на ''Работническо дело''. Лозунги и клишета от тура на депутатите на Борисов по родните места
ГЕРБ върна стила на ''Работническо дело''. Лозунги и клишета от тура на депутатите на Борисов по родните места