НС си избра нов зам.-председател от ГЕРБ

Костадин Ангелов от ГЕРБ е новият зам.-председател на парламента. Той заема мястото на Рая Назарян, която вчера беше избрана за шеф на Народното събрание.

Ангелов беше подкрепен със 132 гласа "за" (ГЕРБ-СДС, "БСП-Обединена левица", ИТН, "ДПС-Ново начало", трима нечленуващи в парламентарни групи), 53 "против" (ПП-ДБ, "Възраждане", МЕЧ, "Величие") и 11 "въздържали се" (ПП-ДБ, АПС). Той е и председател на парламентарната здравна комисия, както и на Съвета за съвместно управление.

Изборът му бе внесен като първа точка за днес. Депутатите изцяло пренаредиха дневния си ред и удължиха работното си време до гласуване на последната седма точка за деня.

След избора на Ангелов за зам.-председател на Народното събрание, депутатите ще разгледат повторно промените в два закона - за Държавна агенция "Разузнаване" и в закона за специалните разузнавателни средства, върху които президентът наложи вето.

След това ще обсъдят проект на решение за приемане на процедурни правила за предлагане и избор на кандидати за председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

В дневния ред е и второто четене на промени в Закона за отбраната и въоръжените сили. Народното събрание ще ратифицира и международен договор за ракети и свързани материали и услуги. Включено беше и първото четене на промени в Изборния кодекс, предложени от "Възраждане", които вчера правната комисия отхвърли.

Вчера (29.10) Рая Назарян от ГЕРБ бе избрана за председател на Народното събрание с гласовете на управляващите (ГЕРБ-СДС, "Има такъв народ" и "БСП-Обединена левица"), "ДПС-Ново начало" и четирима народни представители, нечленуващи в парламентарни групи. Това се случи след като Наталия Киселова обяви, че е подала заявление за оттегляне от поста председател на НС.

До ротацията се стигна след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска смяна на председателя на парламента. Той беше подкрепен от лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

"Киселова, където види празник на роза, на ягода, на череша, на слива, на джанка, на маруля – заминава там да се показва. Камо ли ако има мач, ако има нещо волейбол... то е чудо. Деветнадесет депутати или там колко има зад гърба си. Откъде накъде? Трябва да пита преди да тръгне – имате ли против", избухна Борисов по адрес на Киселова след изборите в Пазарджик.

В неделя (26.10.) Националният съвет на БСП официално прие предложението на коалиционните партньори за ротационно председателство на парламента. Според първоначалната уговорка рокадата трябваше да се случи точно година след встъпването на Киселова в длъжност (6 декември), но вчера (28.10.) на заседание на Съвета за съвместно управление коалиционните партньори от ГЕРБ–СДС, "БСП–Обединена левица" и "Има такъв народ" постигнаха съгласие ротацията да се осъществи по-рано.

Съгласно договореното, ротацията ще се извършва на всеки 10 месеца, а ротационно председателство на НС беше разписано като анекс към Споразумението за съвместно управление.

Това е първата успешна ротация в съвременната българска история. Опит за такава имаше по време на правителството на Николай Денков от "Продължаваме промяната - Демократична България", когато той трябваше да бъде сменен от Мария Габриел от ГЕРБ, а в парламента Росен Желязков трябваше да отстъпи председателския пост на Никола Минчев от ПП-ДБ.