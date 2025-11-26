Мирчев: Тотото е бащиния на Пеевски - семейството му оттам тръгна. Сега иска да си го вземе

Между първо и второ четене на проектобюджета за 2026 г. "Демократична България" ще настоява за отказ от софтуера за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО) върху малкия и среден бизнес, както и да не се вдигат данъци и осигуровки.

"Сега е последният влак за реформи. Сметката се плаща от всички български граждани по три начина - директно увеличение на осигуровките, заеми, които ще се плащат под формата на бъдещи високи данъци и инфлация, която те ще наливат със заеми в икономиката", каза пред репортери в парламента икономистът Мартин Димитров.

Това са предложенията на ДБ за по-голяма ефективност на разходите на фона на предупреждението от ЕК вчера, че с този бюджет има опасност да бъде изпусната финансовата дисциплина.

"Харчат, пак харчат и още харчат. Но на никого не може да му излезе бюджетът по този начин", добави Мартин Димитров.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов подчерта, че днес на Тристранката ще се обсъжда предложението за намаляване на бонуса по върховете на регулаторите и администрацията. "Надяваме се след това да бъде разгледано и в парламента и поне тази мярка да мине", каза депутатът от ПП-ДБ.

Другият съпредседател на "Да, България" Ивайло Мирчев коментира предложението между първо и второ четене на управляващата коалиция държавната лотария да бъде дадена на концесия за 15 години:

"Тотото е бащиния на Пеевски, цялото семейство е тръгнало оттам и очевидно иска да си го вземе. Тотото си има монопол в момента и е ясна каква е схемата - даване на концесия на частен оператор, тоест харизва се на човек, който ще има монопол и десетки, стотици, милиони левове ще текат в една посока."

Божанов допълни, че Пеевски "продължава войната си срещу средната класа, която го е свалила като шеф на ДАНС" през 2013 г.