Да, БГ: Догодина всяко кафене и магазинче ще плати минимум 500 евро за неработещ софтуер

"Да, България" даде пресконференция за поразяващия ефект на софтуера за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО) върху малкия и среден бизнес.

В проектобюджета за 2026 г. са заделени пари за внедряването на СУПТО в търговските обекти в България. Става дума за държавно регулиран софтуер, който цели да бори сивата икономика.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви, че действително има нужда от подобна регулация, но че предложението на правителството е неработещо. Той подчерта, че през в периода 2019-2022 г. СУПТО е струвало на държавата над 100 млн. лв., за да може да се внедри софтуерът като контрол върху продажбите

"Тъй като концептуално и като изпълнение бе некадърно реализирано, в крайна сметка той беше отменен, а никой не върна парите на предприятията, които бяха инвестирали в него. Ето, че сега през 2025 г. правителството има същата хрумка, но този път внедряването на софтуера е оценено на цена между 150-250 млн. лв, и то по консервативна оценка. Тези пари ще бъдат платени от български бизнес и всички граждани - за да бъде изпълнена прищявката да е инсталиран този софтуер във всеки търговски обект", каза депутатът от ПП-ДБ.

По думите на Мирчев това е нереалистично, не може да стане. Той обясни, че заделените пари ще се ползват за разработка, инсталация, интеграция, адаптиране и обучение.

"Представете си десетки хиляди ресторанти и магазинчета, които трябва да интегрират в своята работа този софтуер - което значи освен първоначална инвестиция, и интеграция и обучение на персонала. Само сертификационния процес ще продължи

Около 500 евро на фирма ще струва този процес, оценява "Да, България". Ще бъдат ощетени различни фирми, като по-големите имат голяма мрежа, в която трябва да се внедри софтуерът. По думите на Мирчев в тези случаи може да се стигни до стотици хиляди лева инвестиция.

"Това ще е огромно затруднение за бизнеса и не може да стане в рамките на 3-4 месеца", каза Ивайло Мирчев.

Съпредседателят на "Да, БГ" Божидар Божанов каза, че целият бизнес ще бъде подложен на абсолютен тормоз, и то в добрия случай:

"В лошия ще се платят едни милиони и накрая пак ще се откажат. В момента инфраструктурата на НАП не е подготвена за толкова много заявки. Информацията ни е, че и сега заради касовите апарати инфраструктурата на НАП пада."

Божанов обясни, че софтуерът е много специализиран за българския НАП, което го прави технологично изостанал.

Ивайло Мирчев допълни, че прогнозираният в бюджета приход от СУПТО - 320 млн. лв., е абсурден. "Начинът да се накарат фирмите да плащат не е през този софтуер, защото той може да бъде заобиколен, а с концептуален и цялостен поглед", заяви депутатът.

Божанов добави, че става дума за бъдеща тежест за бизнеса без ефект. Според него е нужен изцяло нов закон, който да уреди как да се случва фискализацията в държавата.

Подчерта, че в момента НАП може да използва всички данни, с които разполага, и с помощта на изкуствения интелект (ИИ) да преценява степените на риск от укриване на данъци при различните търговски обекти.

Министърът на финансите Теменужка Петкова побърза да отговори на обвиненията. Пресцентърът на МФ изпрати следната позиция до медиите.