Мирчев: Христо Иванов не е участвал в цитираните срещи в кабинета на Пеевски

"Категорично Христо Иванов не е присъствал на среща, каквато беше цитирана от Делян Пеевски, и вчера той категорично обори всички подобни твърдения. Категорично Христо Иванов не е участвал в такъв разговор."

Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев по повод изказване на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски. Той твърди, че лидерите на ПП-ДБ по време на т.нар. "сглобка" - Кирил Петков, Асен Василев и Христо Иванов са му предлагали да съдействат за махане на името му от списъка "Магнитски" през връзките си в САЩ.

"Не е присъствал на среща, на която да се иска изпирането на Пеевски. Самият той го опроверга вчера. Пълни глупости", каза депутатът от ДБ.

Той подчерта, че оттеглянето на Христо Иванов от председателското място в "Да, България" е станало, след като ПП-ДБ са загубили половината си гласове. Каза, че оттеглянето му е станало преди КС "да опраска" конституционната реформа, осъществена с гласовете на ДПС-НН.

"Днес стана ясно, че първото министерство, дадено по концесия, е дадено на ДПС-НН. Преди малко те казаха, че това е техният бюджет", каза още Ивайло Мирчев.

Другият съпредседател на Да, БГ Божидар Божанов цитира Христо Иванов и каза, че Пеевски и Борисов се надявали на имитационна реформа. "Затова нашата реформа беше отменена", заяви той.