''ПП-ДБ предлагаха с връзки в САЩ да ми помагат за ''Магнитски''. Цената беше да пенсионираме Борисов заедно''

Това твърди лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски

Ружа Райчева 06 ноември 2025 в 11:55 7978 9
Делян Пеевски

Снимка БГНЕС/Антон Станков

Делян Пеевски

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски каза, че по време на т.нар. "сглобка" лидерите на "Продължаваме промяната-Демократична България" ходели редовно при него в молби да работят заедно срещу лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Пред журналисти в кулоарите на парламента Пеевски обяви, че слуша от ПП-ДБ лъжи всеки ден и разказа своята версия за времето, когато управляваха заедно с ГЕРБ и получаваха подкрепата на "ДПС-Ново начало" за множество законодателни промени:

"Когато бяхме в сглобката заедно, се надпреварваха да идват да предлагат да идват да помагат за тези санкции (б.а. Магнитски). Всичките ги визирам - директно предлагаха това нещо. Дори пред мен Асен Василев, и г-н Борисов, се обади на Спецов и каза: "Г-н Спецов, всички ревизии на г-н Пеевски, които извършвахме, моля да изпратите справка, че са приключени. Има ли някакви данни, защото ни е много важно да е ясно, че той няма никакви нарушение - ние работим в сглобката, и той няма никакви проблеми." Нареди да ги изпратят и до парламента, и до където трябва, защото министърът на финансите се занимава с тези теми."

След което разказа за друг разговор, който по думите му се провел в неговия кабинет, намиращ се до парламентарната стая на "ДПС-Ново начало". 

"Кирил Петков, Асен Василев, Христо Иванов, където се предложи: "Имаме голямо желание да работим с теб - не понасяме Борисов". Искаме съюз с теб срещу него. Ще свършим това и това. Можем да осигурим с нашите контакти с Джим О'Брайън и Алекс Сорос да се свалят твоите санкции, но трябва да пенсионираме Борисов, защото искаме неговия електорат. Докато го има - няма да пораснем". Изгоних ги всичките, отидох при Борисов и му казах, че има хубави приятели, дето ги защитава винаги. Лъжци, това е за тях."

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

    Коментари
    6725

    9

    Lari

    06.11 2025 в 13:34

    -0
    +15
    ДА СИ ПУСНИ ЕДНА МОЛБА ДО АРМЕНСКИЯ ПОП.

    17969

    8

    Nick F

    06.11 2025 в 13:23

    -0
    +15
    Интересно какво отношение има Александър Сорос със санкциите по Магнитски? Или това е само в сънищата на гуци?

    3010

    7

    Зла свекърва

    06.11 2025 в 12:56

    -0
    +17
    Аха, и затова дръпна килимчето на кабинета Денков. Защото ППДБ са му обещавали разни неща. Той ли е глупав, че е заложил на куция кон Борисов да го измъква от Магнитски, или лъже като разпран, за да "изпере" приятелчето си Борисов от собствената си миризма, като я прехвърли на лидерите на ППДБ?

    За пръв път виждам такова чудо: някой да борави със себе си като компромат, като превръща в репутационна щета контакта на даден човек с него самия. Гениален пиар ход, няма що. Напразно е, душо покварена. Всички знаем, че и ти, и Борисов сте аверчета, и че заедно прецакахте ППДБ, защото не ви играха по свирката. Е, сега намерихте клоуни от ИТН и БСП, които да скачат по команда и действате. Пирова победа за вас. Грубо събуждане за всички останали.

    1700

    6

    Gavrilov

    06.11 2025 в 12:56

    -0
    +19
    Аха да :) И ПП ходеха за ръчичка по плажа с главен мултак Павлов и те ми с**** в гащите и какво ли още не :) Свинчуга долнааа :)

    42

    5

    Октим

    06.11 2025 в 12:30

    -0
    +25
    Лошото е, че не само мозъка му е затлъстял , ами и ушите са му пълни с мас, та не може сам да се чуе какви болни смехории говори ...

    23465

    4

    мнение от IP

    06.11 2025 в 12:29

    -0
    +28
    Това Пеевски кога го е сънувал? Смешко! Ама пък изказът му е като на четвъртокласник, който е събрал махленската тайфа да берат джанки. Поне да се беше постарал да му придаде вид на разговор между пълнолетни....

    2970

    3

    Джендо Джедев

    06.11 2025 в 12:28

    -0
    +30
    Верваме ти, да! ;) Сега покажи още някое фотоколажче в подкрепа на грухтенето си.

    1915

    2

    Петрак

    06.11 2025 в 12:12

    -0
    +34
    На този крадец и лъжец защо изобщо му давате думата. НАМАГНИТЕН

    3148

    1

    user4eto

    06.11 2025 в 12:09

    -0
    +40
    Шопара лъже като разпран. Всяка дума е лъжа, сигурно като каже, че е гладен, само тогава е истина.
     
