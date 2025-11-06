''ПП-ДБ предлагаха с връзки в САЩ да ми помагат за ''Магнитски''. Цената беше да пенсионираме Борисов заедно''

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски каза, че по време на т.нар. "сглобка" лидерите на "Продължаваме промяната-Демократична България" ходели редовно при него в молби да работят заедно срещу лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Пред журналисти в кулоарите на парламента Пеевски обяви, че слуша от ПП-ДБ лъжи всеки ден и разказа своята версия за времето, когато управляваха заедно с ГЕРБ и получаваха подкрепата на "ДПС-Ново начало" за множество законодателни промени:

"Когато бяхме в сглобката заедно, се надпреварваха да идват да предлагат да идват да помагат за тези санкции (б.а. Магнитски). Всичките ги визирам - директно предлагаха това нещо. Дори пред мен Асен Василев, и г-н Борисов, се обади на Спецов и каза: "Г-н Спецов, всички ревизии на г-н Пеевски, които извършвахме, моля да изпратите справка, че са приключени. Има ли някакви данни, защото ни е много важно да е ясно, че той няма никакви нарушение - ние работим в сглобката, и той няма никакви проблеми." Нареди да ги изпратят и до парламента, и до където трябва, защото министърът на финансите се занимава с тези теми."

След което разказа за друг разговор, който по думите му се провел в неговия кабинет, намиращ се до парламентарната стая на "ДПС-Ново начало".