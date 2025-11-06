''ПП-ДБ предлагаха с връзки в САЩ да ми помагат за ''Магнитски''. Цената беше да пенсионираме Борисов заедно''

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски каза, че по време на т.нар. "сглобка" лидерите на "Продължаваме промяната-Демократична България" ходели редовно при него в молби да работят заедно срещу лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.
Пред журналисти в кулоарите на парламента Пеевски обяви, че слуша от ПП-ДБ лъжи всеки ден и разказа своята версия за времето, когато управляваха заедно с ГЕРБ и получаваха подкрепата на "ДПС-Ново начало" за множество законодателни промени:
"Когато бяхме в сглобката заедно, се надпреварваха да идват да предлагат да идват да помагат за тези санкции (б.а. Магнитски). Всичките ги визирам - директно предлагаха това нещо. Дори пред мен Асен Василев, и г-н Борисов, се обади на Спецов и каза: "Г-н Спецов, всички ревизии на г-н Пеевски, които извършвахме, моля да изпратите справка, че са приключени. Има ли някакви данни, защото ни е много важно да е ясно, че той няма никакви нарушение - ние работим в сглобката, и той няма никакви проблеми." Нареди да ги изпратят и до парламента, и до където трябва, защото министърът на финансите се занимава с тези теми."
След което разказа за друг разговор, който по думите му се провел в неговия кабинет, намиращ се до парламентарната стая на "ДПС-Ново начало".
"Кирил Петков, Асен Василев, Христо Иванов, където се предложи: "Имаме голямо желание да работим с теб - не понасяме Борисов". Искаме съюз с теб срещу него. Ще свършим това и това. Можем да осигурим с нашите контакти с Джим О'Брайън и Алекс Сорос да се свалят твоите санкции, но трябва да пенсионираме Борисов, защото искаме неговия електорат. Докато го има - няма да пораснем". Изгоних ги всичките, отидох при Борисов и му казах, че има хубави приятели, дето ги защитава винаги. Лъжци, това е за тях."
Ружа Райчева
Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.