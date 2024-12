Либералите в Европарламента изключват ДПС - Пеевски

Председателството на групата "Обнови Европа" в Европейския парламент единодушно реши да препоръча прекратяване на членството на групата на ДПС - Ново начало, след действията на нейния президент Делян Пеевски, санкциониран по закона "Магнитски".

Тези действия както в партията, така и извън нея, доведоха до това решение, аргументират решението си от "Обнови Европа".

Ръководството на "Обнови Европа" се събира днес, 23 декември, в 18:00 часа, за да обсъди решението.

Според вътрешните правила, групата ще проведе гласуване във вторник, 14 януари, за финализиране на прекратяването на членството в групата на партията ДПС.

Върховенството на закона е ДНК на нашата група. Ценностите на фракцията ДПС-Пеевски са фундаментално несъвместими с тези на "Обнови Европа". Затова ще препоръчам незабавното изключване на партия ДПС-Пеевски от нашата група, коментира решението Валери Хайер, председател на "Обнови Европа".

"Бюрото на "Обнови Европа" ще се срещне утре, понеделник, 23 декември, в 18:00 часа, за да обсъди допълнително решението. Както е посочено в нашите вътрешни правила, групата ще проведе гласуване във вторник, 14 януари, за да финализира прекратяването на членството на групата на ДПС", съобщиха още от групата за медиите.

АЛДЕ (Alliance of Liberals and Democrats for Europe) и "Обнови Европа" са свързани, като "Обнови Европа" е наследник на АЛДЕ в Европейския парламент. АЛДЕ беше политическа група в Европейския парламент, съставена основно от либерални, центристки и демократични партии от различни европейски държави.

След изборите за Европейски парламент през 2019 г. АЛДЕ се съюзи с други проевропейски партии, за да формира новата група "Обнови Европа" с цел да се засили либералната платформа и да се гарантира по-голямо влияние в рамките на ЕП.

"Обнови Европа" обединява либерални, центристки партии като френската "La République En Marche!" (партията на Еманюел Макрон), както и други проевропейски и прогресивни сили от различни държави.

На новината реагира съпредседателят на ПП-ДБ Кирил Петков, който написа във Facebook:

"Довиждане, г-н Пеевски! Вашето изключване отваря пътя ни към АЛДЕ, защото и те ще докажат, че принципите не се купуват и не се продават. Изпитвам дълбока гордост, че либералното семейство показа принципност и не допусна човек със санкции по закона "Магнитски" и от RICO на Великобритания да бъде част от нас".

Изолацията от глобалната система те превръща във все по-незначителен играч с всяка изминала година. Реално ставаш г-н Никой на световната сцена! Оставаш просто маргинал в свободния свят".