Лаура Кьовеши е на официално посещение в България

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши пристига на посещение в България днес. Тя ще се срещне с министъра на правосъдието Георги Георгиев.

Ще бъде открит и новият офис на нашите делегирани европрокурори. Те ще бъдат преместени от сградата на булевард „Генерал Скобелев”, където се помещават столичните районни прокурори и съдии, в старата сграда на ДПС. Тя се намира на булевард „Александър Стамболийски”.

Кьовеши идва дни след като Европейската прокуратура внесе в Софийския градски съд обвинителния акт срещу бившия кмет на Варна Иван Портних (ГЕРБ) и още трима души за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващото рибарско пристанище в местността Карантината във Варна.

В България предстои процедурата по избор на нов български прокурор, който да работи с Кьовеши, а досегашният - Теодора Георгиева бе временно отстранена през март след като срещу нея беше образувано дисциплинарно производство, а малко преди това изтече клип, на който се твърди, че е заснета среща между нея и Петьо Петров - Еврото в ресторанта "Осемте джуджета".